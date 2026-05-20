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Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

El líder del Netcompany Ineos es el mejor colombiano en la clasificación general y se acercó al top 10 luego de la etapa contrarreloj de la ‘Corsa Rosa’

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La ausencia de síntomas físicos clásicos incrementa el misterio y el riesgo en el incidente cardíaco sufrido por Egan Bernal en plena competencia-crédito @ineosgrenadiers/instagram
La ausencia de síntomas físicos clásicos incrementa el misterio y el riesgo en el incidente cardíaco sufrido por Egan Bernal en plena competencia-crédito @ineosgrenadiers/instagram

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 11 del Giro de Italia en la segunda semana completa de competencias. La jornada de hoy plantea dos puertos de tercera categoría y uno de segunda categoría en los 195 kilómetros de competencia.

En la clasificación general, Egan Bernal recuperó puestos tras terminar 23 en la contrarreloj a 3 segundos y 46 milisegundos del ganador Filippo Ganna. El otro colombiano de la carrera, Einer Rubio perdió una casilla.

12:06 hsHoy

Así es el perfil de la Etapa 11 del Giro de Italia 2026

Altimetria de la Etapa 11 en el Giro de Italia con tres puertos de montaña - crédito Giro de Italia
Altimetria de la Etapa 11 en el Giro de Italia con tres puertos de montaña - crédito Giro de Italia
11:39 hsHoy

Así van los colombianos en la Clasificación General del Giro de Italia 2026

  • 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 39 horas, 40 minutos y 34 segundos
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 27 segundos
  • 3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 57 segundos
  • 4. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 2 minutos y 24 segundos
  • 5. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 3 minutos y 6 segundos
  • 6. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora- Hansgrohe): a 3 minutos y 6 segundos
  • 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 3 minutos y 28 segundos
  • 8. Derek Gee (Canadá - Lidl -Trek): a 3 minutos y 34 segundos
  • 9. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 36 segundos
  • 10. Markel Beloki (España - EF Education Easy Post): a 4 minutos y 16 segundos
  • 13. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 39 segundos
  • 37. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 28 minutos y 25 segundos

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