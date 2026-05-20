Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

La ausencia de síntomas físicos clásicos incrementa el misterio y el riesgo en el incidente cardíaco sufrido por Egan Bernal en plena competencia-crédito @ineosgrenadiers/instagram

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 11 del Giro de Italia en la segunda semana completa de competencias. La jornada de hoy plantea dos puertos de tercera categoría y uno de segunda categoría en los 195 kilómetros de competencia.

En la clasificación general, Egan Bernal recuperó puestos tras terminar 23 en la contrarreloj a 3 segundos y 46 milisegundos del ganador Filippo Ganna. El otro colombiano de la carrera, Einer Rubio perdió una casilla.