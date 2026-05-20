Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 11 del Giro de Italia en la segunda semana completa de competencias. La jornada de hoy plantea dos puertos de tercera categoría y uno de segunda categoría en los 195 kilómetros de competencia.
En la clasificación general, Egan Bernal recuperó puestos tras terminar 23 en la contrarreloj a 3 segundos y 46 milisegundos del ganador Filippo Ganna. El otro colombiano de la carrera, Einer Rubio perdió una casilla.
12:06 hsHoy
Así es el perfil de la Etapa 11 del Giro de Italia 2026
11:39 hsHoy
Así van los colombianos en la Clasificación General del Giro de Italia 2026
- 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 39 horas, 40 minutos y 34 segundos
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 27 segundos
- 3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 57 segundos
- 4. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 2 minutos y 24 segundos
- 5. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 3 minutos y 6 segundos
- 6. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora- Hansgrohe): a 3 minutos y 6 segundos
- 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 3 minutos y 28 segundos
- 8. Derek Gee (Canadá - Lidl -Trek): a 3 minutos y 34 segundos
- 9. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 36 segundos
- 10. Markel Beloki (España - EF Education Easy Post): a 4 minutos y 16 segundos
- 13. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 39 segundos
- 37. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 28 minutos y 25 segundos