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Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas y les envió un sentido mensaje

La actriz ha mencionado en varias oportunidades cómo la pérdida de sus gemelas impactó su vida. El tema aparece con frecuencia en sus redes sociales y forma parte de su experiencia personal

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Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas - crédito @johannafadul/ Instagram
Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas - crédito @johannafadul/ Instagram

La actriz colombiana Johanna Fadul generó conmoción en redes sociales al publicar una imagen íntima para recordar a sus hijas fallecidas, Antonella y Anabella, en el marco del mes dedicado a las madres.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 compartió con sus seguidores una fotografía que documenta la etapa en la que esperaba a sus gemelas y, posteriormente, una imagen de los pies de una de las bebés, acompañada del mensaje: “Antonella y Anabella, mis amores eternos”.

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La reacción de los seguidores de Fadul no tardó en aparecer, con múltiples mensajes de apoyo y empatía ante un episodio que la actriz ha expuesto en diversas ocasiones. El gesto, además de rendir homenaje a sus hijas, también ha tocado a otras madres que han atravesado situaciones similares. Para numerosos usuarios, la publicación adquiere un significado adicional al coincidir con el mes en que se celebra el Día de la Madre en diferentes países.

Roberto Velásquez aclaró que la salida de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia es definitiva y no estará sujeta a votación - crédito cortesía RCN
La actriz recibió apoyo de sus seguidores tras publicar la desgarradora foto - crédito cortesía RCN

La historia de Johanna Fadul y su esposo, el actor Juanse Quintero, remite a 2015, cuando transitaban su primer embarazo. Los médicos diagnosticaron un síndrome de transfusión feto-fetal a los siete meses de gestación, una condición que afecta a embarazos múltiples y que implica que uno de los fetos recibe más flujo sanguíneo que el otro. Esta complicación derivó en un derrame cerebral y problemas cardíacos en las gemelas.

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“A los seis días en los que se detectó el problema, los médicos hicieron todo para salvarlas, pero desafortunadamente no lo lograron”, explicó Fadul en el programa Vos podés en el 2025.

La actriz, reconocida por su papel en la serie Sin senos sí hay paraíso, ha hecho de sus redes sociales un espacio para compartir aspectos personales y profesionales.

Su paso por el reality colombiano la expuso a una audiencia más amplia, aunque su expulsión del programa no interrumpió el vínculo con su comunidad digital, que permanece atenta a cada una de sus publicaciones. Fadul ha manifestado abiertamente el dolor de esta pérdida y el proceso de sanación que ha transitado junto a Quintero. La pareja ha continuado en tratamientos con la esperanza de volver a concebir, señalando: “Confiamos en que pase lo que deba pasar”.

Sorpresa entre los seguidores de Johanna Fadul por la foto dedicada a Antonella y Anabella - crédito @johannafadul/ Instagram
Sorpresa entre los seguidores de Johanna Fadul por la foto dedicada a Antonella y Anabella - crédito @johannafadul/ Instagram

En la imagen recientemente publicada por la actriz, se observa cómo sostiene los pies de una de sus hijas en una fotografía en blanco y negro. La publicación se sumó a una tendencia en Instagram vinculada al mes de las madres, lo que amplificó el impacto entre sus seguidores.

Muchos de ellos ya conocen el testimonio de Johanna Fadul sobre la pérdida de sus gemelas, un tema que ha abordado en varias oportunidades y que sigue generando empatía y apoyo en su comunidad digital.

Johanna Fadul relató los intentos médicos para salvar a sus hijas gemelas

En una entrevista concedida por Johanna Fadul en el 2025 para el programa Vos podés, compartió detalles sobre el embarazo de alto riesgo que vivió junto a Juanse Quintero y las complicaciones médicas que enfrentaron en México.

La actriz relató que, aunque los controles iniciales indicaban que sus gemelas estaban en buen estado, un día notó la ausencia de movimientos fetales, lo que la llevó a buscar asistencia médica de inmediato. “Días antes del episodio me habían hecho ecografía, estaban perfectas, de hecho, medían prácticamente lo mismo y pasa que un día me despierto y no las siento. Ahí dije: ‘tan raro’”, contó.

En el hospital, los médicos detectaron que una de las bebés tenía el cerebro lleno de líquido, diagnóstico que correspondía al síndrome de transfusión feto-fetal. En esta condición, un feto recibe demasiada sangre y el otro muy poca, lo que derivó en serias complicaciones para ambas. “El doctor me dijo: ‘hay una bebé que está mal’. Me mostraron que el cerebro estaba lleno de líquido”, recordó Fadul. Pese a la gravedad del diagnóstico, la pareja decidió seguir adelante con el embarazo. “Queríamos tener a nuestras hijas, vinieran como vinieran, las queríamos a las dos”, afirmó.

La situación se agravó después de una intervención médica destinada a intentar salvar la vida de las niñas. Los médicos señalaron la posibilidad de coagular el cordón de una de las bebés para intentar estabilizar a la otra. Sin embargo, días después, la segunda gemela también presentó una hemorragia cerebral irreversible. “A los dos días, a la otra bebé automáticamente el cerebro se le reventó en sangre”, explicó la actriz.

La pareja se sinceró con sus seguidores y contaron por primera vez detalles sobre la pérdida de sus pequeñas hijas - crédito johannafadul / Instagram
La pareja se sinceró con sus seguidores y contaron por primera vez detalles sobre la pérdida de sus pequeñas hijas - crédito johannafadul / Instagram

Ante este escenario, un equipo médico y una especialista en salud mental acompañaron a la pareja para tomar la decisión final. “Me acuerdo que llegó una psiquiatra y nos dijo: ‘esta bebé viene mal, ustedes tienen que ser conscientes que es para siempre, ¿ustedes qué quieren? Podemos continuar con el proceso del embarazo o interrumpirlo ya’”, relató.

Finalmente, ambos decidieron inducir el parto tras comprender la gravedad de la situación y el sufrimiento que implicaría para sus hijas. “Hicimos todo lo humanamente posible, Dios por alguna razón está permitiendo que pasen estas cosas y decidimos inducir el parto”, concluyó Fadul.

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