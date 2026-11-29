Un grupo de personas se encuentra inicialmente en la vereda. Segundos después, aparece el sospechoso con un arma

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Un hombre de 29 años fue detenido en Isidro Casanova, acusado de haber efectuado disparos contra una vivienda y un automóvil. Sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional en una causa por disparo de arma de fuego, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento, encabezado por la DDI de La Matanza, se realizó el 27 de noviembre en la zona de las calles Mi Esperanza, Deseado y Peribebuy, en el barrio San Alberto. El detenido fue identificado como Lucas Orlando Salvatierra.

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La causa, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 5 y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 del Departamento Judicial La Matanza, se inició tras el ataque, ocurrido durante la madrugada del 4 de octubre de 2025, frente a una vivienda situada en Mi Esperanza al 3800.

En ese lugar, se encontraba reunida la familia de D.M., mientras la víctima ingresaba un Peugeot 207 al domicilio. De acuerdo con la investigación, Salvatierra llegó hasta el lugar, exhibió un arma de fuego y realizó varios disparos en dirección al grupo familiar.

Ninguna persona resultó herida, aunque uno de los proyectiles impactó contra el vehículo de D.M. y otro alcanzó una pared perimetral de la propiedad, detallaron las fuentes a este medio.

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Otra cámara de vigilancia captó la secuencia del ataquee

Tras los tiros, el acusado se retiró de la zona. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad ubicadas en la calle. Las imágenes, publicadas junto a esta nota, muestran al agresor caminando hacia el grupo de personas, mientras empuña el arma.

En ese momento, la familia se dispersa y el sospechoso apunta y dispara hacia la propiedad y el vehículo.

La causa fue iniciada por el delito de disparo de arma de fuego y avanzó con tareas de identificación del presunto autor.

Identificación del sospechoso y su aprehensión

Los detectives de la DDI realizaron distintas diligencias para establecer la identidad de la persona señalada en el expediente y determinar dónde se encontraba.

Fuentes del caso indicaron que el investigado se mantenía prófugo de la Justicia. En el marco de esas tareas, los policías lo ubicaron en la misma zona, donde concretaron su aprehensión.

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El denido por el ataque a tiros en Isidro Casanova

Según precisaron las fuentes, la medida fue dispuesta dentro de la causa que investiga la secuencia de disparos registrada en el barrio San Alberto.

La investigación busca determinar las circunstancias del ataque, el origen del conflicto y establecer si el detenido tuvo participación en otros episodios denunciados en la zona.