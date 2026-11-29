Priscila Romero, de 23 años, murió en una comisaría de la Policía de la Ciudad en Barracas

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Una joven de 23 años, identificada como Priscila Romero, murió este sábado mientras permanecía detenida en una dependencia policial del barrio 21-24, en Barracas. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad abrió actuaciones administrativas sobre los agentes que estaban a cargo de su custodia.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, que la caratuló como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA). La autopsia, prevista para este domingo, deberá establecer la causa del deceso.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae indicaron que Romero había sido detenida minutos antes por una presunta infracción a la Ley 23.737. De acuerdo con esa versión, llevaba 90 envoltorios de pasta base al momento de la aprehensión.

Siempre según el relato de fuentes de la fuerza, la joven manifestó que se sentía mal una vez que llegó a la sede de la División Policía de Pacificación Barrial del Barrio 21-24, ubicada en la zona de Iguazú y Río Cuarto. Los efectivos solicitaron una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) con prioridad.

Las fuentes señalaron que, poco después, la joven sufrió una descompensación, dejó de responder a estímulos y no presentaba signos vitales. Ante esa situación, el personal inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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De acuerdo con la información, un médico del SAME asistió a los policías mediante una videollamada mientras la ambulancia se dirigía al lugar. Al arribar, el equipo médico constató la muerte de Romero, de acuerdo con la versión oficial.

La familia cuestionó el relato policial y reclamó justicia

Los familiares de la joven rechazaron la explicación policial y realizaron una protesta frente a la comisaría durante la tarde, en la que denunciaron que Priscila fue víctima de un “femicidio policial”. También reclamaron que se esclarezca qué ocurrió durante las horas en que Romero permaneció bajo custodia.

La tía de Priscila denunció un "femicidio policial" durante una manifestación frente a la comisaría de Barracas

En un video que circuló en redes sociales, la tía de Priscila relató que a las 6:30 de la mañana se la llevaron detenida y que a las 7:40 les informaron que había fallecido: “A las dos de la tarde llamaron a la madre para decirle que el cuerpo se lo había llevado el camión de bomberos a la morgue judicial”.

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“Estamos pidiendo justicia. La Policía mató a mi sobrina. Nadie nos dio una respuesta, no vimos su cuerpo”, denunció, en medio de los incidentes registrados durante la protesta.