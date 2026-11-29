Los vehículos involucrados en el choque múltiple quedaron dañados tras el impacto en la Panamericana, a la altura del kilómetro 29.

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Un choque entre tres vehículos dejó dos heridos este domingo en la Panamericana, a la altura del kilómetro 29 del Acceso Norte, cerca del cruce con la ruta provincial 197. Los autos involucrados sufrieron daños de consideración.

El siniestro ocurrió en sentido hacia el norte. De acuerdo con información de Autopistas del Sol (AUSOL), en un primer momento quedaron obstruidos tres carriles y la banquina, lo que afectó la circulación en ese tramo.

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La concesionaria informó luego que la calzada fue habilitada. No se difundieron datos sobre el estado de salud de las dos personas heridas.

Hace una semana, la Panamericana sufrió dos accidentes de gravedad sobre su traza, uno con un desenlace fatal. En ese sentido, el pasado viernes 21 de noviembre a las 5:40, un incidente dejó tres muertos y dos heridos. El siniestro se produjo en el kilómetro 21 del Acceso Norte, a la altura de Boulogne, partido de San Isidro, mientras los vehículos circulaban en dirección a Pilar y Escobar.

El siniestro dejó dos heridos y obligó a interrumpir tres carriles y la banquina del Acceso Norte en sentido al norte.

Una cámara de seguridad registró la secuencia. Un Volkswagen Vento avanzaba por el carril izquierdo a alta velocidad, perdió el control, golpeó contra el guardarraíl y regresó a la calzada. Luego impactó primero contra un Volkswagen Suran y después contra un colectivo de la línea 21 que se incorporaba a la autopista.

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Tras el choque con el ómnibus, el Vento explotó y se incendió. Sus tres ocupantes quedaron atrapados en el interior y murieron. La destrucción del vehículo, que perdió el techo y quedó con su estructura retorcida, dificultaba establecer sus identidades, edades y sexos.

Las primeras hipótesis indican que los neumáticos pudieron haber reventado luego del impacto inicial y que las llantas generaron chispas al rozar el asfalto. La investigación deberá determinar la mecánica definitiva del hecho.

El momento del choque en la Panamericana en el que un automóvil explotó

Al día siguiente, hubo un choque múltiple entre cuatro vehículos ocurrido cerca de las 4 de la madrugada y que bloqueó los carriles del Acceso Norte. El hecho sucedió en el kilómetro 22,7 de la Panamericana, en Boulogne, cerca de La Horqueta, partido de San Isidro. Al menos cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de San Isidro, sin que se registraran víctimas fatales.

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Las causas permanecen bajo investigación. Según las primeras reconstrucciones, un Volkswagen Tera chocó contra una Peugeot Partner. Los dos rodados volcaron: la camioneta terminó sobre la colectora y el automóvil quedó atravesado en uno de los carriles. Un Ford Focus redujo la marcha ante ese impacto y un Toyota Corolla lo embistió desde atrás. El Focus realizó trompos antes de detenerse en otro sector de la autopista.

Un choque múltiple entre cuatro vehículos bloqueó todos los carriles del Acceso Norte en sentido a provincia

El Tera sufrió daños graves y los demás vehículos debieron ser retirados. La circulación fue interrumpida y derivada hacia la colectora desde el kilómetro 21,5, a la altura de Capitán Juan de San Martín, lo que ocasionó demoras. La Policía Bonaerense realizó peritajes, mientras Autopistas del Sol retiró los restos de la calzada. Los controles de alcoholemia a los conductores dieron negativo.

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