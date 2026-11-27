El personal policial encontró a una nena de 11 años sin vida en una vivienda de Berazategui tras un llamado al 911

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La investigación por la muerte de un menor de edad en una finca de Rivadavia, provincia de Salta, quedó en manos de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo. El hallazgo fue informado durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre y activó la intervención de distintas áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán, donde se practicará una autopsia. Ese estudio será determinante para establecer con precisión la causa de muerte y aportar elementos a la pesquisa judicial.

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Por el caso, un hombre mayor de edad permanece demorado bajo sospecha de haber tenido algún grado de participación en el hecho. La Fiscalía no informó, por el momento, cuál sería el vínculo entre esa persona y la víctima ni las circunstancias previas al hallazgo.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, la intervención judicial comenzó a partir de ese reporte, cuando la fiscal Filtrín Cuezzo dispuso medidas iniciales para preservar y analizar los elementos que puedan contribuir al esclarecimiento. La Unidad de Graves Atentados, área competente en investigaciones vinculadas con muertes violentas, busca reunir información objetiva antes de definir responsabilidades penales.

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El caso permanece en etapa inicial y bajo reserva de datos centrales. La condición de menor de edad de la víctima exige un tratamiento cuidadoso de la información y limita la difusión de detalles que puedan afectar su identificación o la de su entorno.

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo asumió la investigación por la muerte de un menor hallado en una finca de Rivadavia

El 1 de octubre pasado, una nena de 11 años fue hallada sin vida en una vivienda de Berazategui. En un primer momento, la investigación se inició bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, pero los indicios de un presunto abuso sexual modificaron el panorama. Hay cuatro familiares detenidos y no se descartan nuevas aprehensiones.

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La autopsia confirmó que Nerea Geraldine Pereira fue asesinada: los golpes que recibió le provocaron la rotura de la aorta torácica, un paro cardíaco secundario y un shock hipovolémico. Los exámenes forenses también detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual de antigua data, lo que llevó a la fiscal Gabriela Mateos a reformular la carátula e investigar el hecho como homicidio.

El hallazgo se produjo cerca de las 2 de la madrugada en un domicilio situado en la calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales. Según pudo saber Infobae, el personal del Comando de Patrullas de Berazategui constató que se trataba de una menor de edad.

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Para ese entonces, las autoridades encontraron el cuerpo de la nena en posición fetal, tendido en el piso. A través de la consulta a los familiares presentes, se conoció que uno de ellos fue quien halló a la niña tendida en el suelo del baño y la movió hasta donde finalmente fue encontrada por los oficiales.

Poco después, una ambulancia acudió al lugar y confirmó la muerte de la menor. Fue así que la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3, dirigida por la fiscal Gabriela Mateos, quien ordenó que se preserve la vivienda e inició la identificación de personas que pudieran aportar información a la causa.

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A partir de esos resultados, la Fiscalía dispuso que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui asumiera la pesquisa. Bajo este contexto, los investigadores realizan diligencias para solicitar allanamientos urgentes en domicilios vinculados con el entorno de la menor.

De la misma manera, las autoridades ordenaron la detención de cuatro familiares de la nena. Se trató de su madre, dos tíos maternos y la abuela materna de la menor; todas personas mayores de edad. Asimismo, indicaron que la abuela ya había sido entrevistada inicialmente al momento en el que se halló el cuerpo.

Por otro lado, el caso también sufrió un cambio de carátula, que también podría ser provisorio. Así, la causa pasará a ser investigada como abandono de persona seguido de muerte. No obstante, no se descartan futuras detenciones y modificaciones en el expediente.

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