Investigan la muerte de una nena de 11 años en Berazategui: detuvieron a cuatro familiares tras conocerse el resultado de la autopsia

Los cuatros detenidos por la muerte de la menor de edad

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Una nena de 11 años fue hallada sin vida este miércoles en una vivienda de Berazategui. En un primer momento, la investigación se inició bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, pero los indicios de un presunto abuso sexual, modificaron el panorama. Hay cuatro familiares detenidos y no descartarían nuevas aprehensiones.

El hallazgo se produjo cerca de las 2 de la madrugada en un domicilio situado en la calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales. Según pudo saber Infobae, el personal del Comando de Patrullas de Berazategui constató que se trataba de una menor de edad.

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Para ese entonces, las autoridades encontraron el cuerpo de la nena en posición fetal mientras yacía en el piso. A través de la consulta a los familiares presentes, se conoció que uno de ellos fue quien halló a la niña tendida en el suelo del baño y la movió hasta donde finalmente fue encontrada por los oficiales.

Poco después, una ambulancia acudió al lugar y confirmó la muerte de la menor. Fue así que la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3, dirigida por la fiscal Gabriela Mateos, quien ordenó que se preserve la vivienda e inició la identificación de personas que pudieran aportar información a la causa.

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La zona en donde fue encontrada la menor sin vida

Conforme con esto, la fiscal solicitó que los restos de la menor fueran enviados hacia la morgue judicial, para que pudieran practicarle la autopsia de rutina. No obstante, con los resultados del informe preliminar permitieron desentrañar una trama que podría esconder un caso de abuso sexual infantil.

De acuerdo con los detalles a los que tuvo acceso este medio, la nena presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo.

A partir de esos resultados, la Fiscalía dispuso que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui asumiera la pesquisa. Bajo este contexto, los investigadores realizan diligencias para solicitar allanamientos urgentes en domicilios vinculados con el entorno de la menor.

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De la misma manera, las autoridades ordenaron la detención de cuatro familiares de la nena. Se trató de su madre, dos tíos maternos y la abuela materna de la menor; todas personas mayores de edad. Asimismo, indicaron que la abuela ya había sido entrevistada inicialmente al momento en el que se halló el cuerpo.

Por otro lado, el caso también sufrió un cambio de carátula, que también podría ser provisorio. Así, la causa pasará a ser investigada como abandono de persona seguido de muerte. No obstante, no se descartarían futuras detenciones y modificaciones en el expediente.

Investigan a una mujer acusada de suministrar sustancias a su hijo

La Justicia de Quilmes investiga si una mujer imputada por presuntamente suministrar sustancias a su hijo de 5 años pudo haber sostenido o agravado sus cuadros de salud mientras personas de su barrio reunían dinero para costear su atención médica. La hipótesis sobre el destino de esa colecta todavía no fue acreditada.

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La mujer acusada de drogar a su hijo de 5 años

La causa está a cargo de la fiscal Mariana Curra Samaniego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de Quilmes. La acusada, identificada por sus iniciales N.M.A. y de 34 años, fue imputada por lesiones graves agravadas por el vínculo y permanece bajo arresto domiciliario. Durante su declaración indagatoria, optó por no responder preguntas.

La investigación se inició después de que el personal médico advirtiera descompensaciones sin una explicación clínica definida durante la internación del niño. El menor había ingresado el 18 de agosto a la Clínica del Niño y la Familia, en Quilmes Oeste, con dolor de cabeza, hormigueo y debilidad en las piernas. Antes de esa internación, había atravesado consultas pediátricas por molestias gastrointestinales y palidez.

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Los estudios iniciales no permitieron determinar una causa para esos síntomas. Durante su permanencia en el centro de salud, el paciente alternó etapas de recuperación con nuevas descompensaciones que los profesionales no lograban vincular con un diagnóstico concreto.

Fue así que las sospechas se concentraron en las visitas de la madre. De acuerdo con fuentes del expediente, los médicos observaron mejorías mientras el niño estaba en terapia intensiva y recaídas posteriores a esos encuentros.

El caso ocurrió en la Clínica del Niño y la Familia de Quilmes

Ante esa secuencia, una enfermera registró con un teléfono celular lo que sucedía en la habitación. Los investigadores analizan imágenes en las que, según las fuentes consultadas, la mujer realizaría maniobras sobre la cánula del niño.

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Un análisis de sangre reveló la presencia de sustancias que no formarían parte de la medicación prescrita durante la internación. Los primeros resultados indicaron barbitúricos, medicamentos sedantes que actúan sobre el sistema nervioso central, aunque todavía faltan peritajes para precisar qué compuestos fueron detectados y cómo habrían ingresado al organismo.

A raíz de esto, la Policía detuvo a la acusada en un procedimiento urgente y secuestró una jeringa descartable vacía que llevaba en su cartera, además de teléfonos celulares. Más tarde, allanó la vivienda familiar en Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui, donde encontró recetas a nombre del niño, pero no las sustancias bajo investigación.

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Por otro lado, la pediatra, que conocía a la familia desde hacía años, declaró que vecinos organizaban una colecta para afrontar el tratamiento del niño. Ese testimonio llevó a la Fiscalía a indagar si la imputada intervino en la recaudación, si recibió fondos y cuál habría sido su destino.

Por el momento, no hay pruebas de que el deterioro de salud del menor haya tenido como finalidad obtener un beneficio económico. No obstante, la investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad de la clínica, nuevas pericias médicas y una evaluación psicológica de la acusada.