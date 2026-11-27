Los ladrones violaron el sistema de seguridad del lugar

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La Policía investiga el robo de una suma millonaria de dólares de una distribuidora situada en la zona sur de la ciudad de Salta. El ingreso habría ocurrido durante la madrugada del jueves y tuvo como objetivo una caja fuerte instalada en una oficina del comercio.

El episodio se registró en un comercio ubicado sobre avenida Gaucho Méndez al 29. Según las primeras actuaciones, quienes participaron del hecho habrían sorteado el perímetro del establecimiento, accedido al sector administrativo y retirado el dinero antes de abandonar el lugar.

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La cantidad exacta sustraída todavía no fue determinada por el propietario. Sin embargo, fuentes extraoficiales consultadas por el portal del diario El Tribuno indicaron que el monto podría rondar los USD 100.000, aunque el propietario no pudo confirmar la cifra en ese momento.

La secuencia comenzó a conocerse alrededor de las 3.50, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió un aviso sobre la posible presencia de personas dentro del lugar. Personal policial se dirigió al inmueble tras la alerta y encontró a uno de los dueños en el lugar.

De acuerdo con la información confirmada por efectivos policiales, el propietario había advertido la situación luego de que se activaran las alarmas del establecimiento. Las imágenes obtenidas mediante el sistema de videovigilancia le habrían permitido detectar movimientos de personas en el interior de la distribuidora.

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Las primeras medidas indican que los sospechosos habrían ingresado al inmueble por las tapias. Desde allí, se habrían desplazado hasta una oficina situada en la primera planta, donde se encontraba la caja fuerte de la que fue retirado el dinero en efectivo.

Fuentes extraoficiales estiman que el dinero sustraído de la caja fuerte ronda los 100.000 dólares.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que deberá definir las medidas necesarias para esclarecer cómo se produjo el ingreso, cuántas personas participaron y cuál fue el monto total sustraído.

Entre las hipótesis iniciales aparece la posibilidad de que, al menos, uno de los responsables tuviera información previa sobre la ubicación de la caja fuerte y la existencia de una suma relevante de dinero en su interior. La pesquisa deberá determinar si ese desplazamiento fue producto de un conocimiento previo del inmueble o de una búsqueda realizada durante la irrupción. Se trata de una línea investigativa preliminar y no de una conclusión judicial.

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A la vez, los investigadores deberán revisar los registros de las cámaras de seguridad para establecer características físicas, cantidad de participantes, horarios de ingreso y salida, además de posibles vehículos u otras personas que pudieran haber colaborado desde las inmediaciones.

Personal de Criminalística trabaja en el relevamiento del local para obtener elementos que contribuyan a la identificación de los autores. Esa tarea incluye el levantamiento de rastros, el examen de las filmaciones y el análisis de otros indicios que permitan reconstruir la secuencia y vincular a los sospechosos con el hecho.

Golpe comando en La Plata

Un episodio de características similares ocurrió el miércoles 15 de octubre en una fábrica de colorantes para plásticos de Melchor Romero, partido de La Plata. Al menos cuatro delincuentes encapuchados sustrajeron $ 80 millones en efectivo tras neutralizar el sistema de alarma del establecimiento ubicado en la calle 161 entre 516 y 517.

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Según las cámaras del lugar, los autores ingresaron con guantes y los rostros cubiertos, taparon los detectores de movimiento e inhabilitaron la central de alarma antes de romper la reja de una ventana para acceder a la oficina donde estaba el dinero. Lo que alertó a los investigadores fue la precisión del desplazamiento: pese a la extensión del predio, el grupo se dirigió directamente al sector del efectivo sin recorrer otras áreas.

La causa quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, que trabaja para determinar si los autores contaban con información previa sobre la presencia del dinero y los movimientos internos de la empresa. El responsable de la firma había explicado que el efectivo se encontraba allí de forma excepcional, ya que la empresa debía afrontar obligaciones de pago esa misma jornada.

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