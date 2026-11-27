Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró 117 kilos de cocaína ocultos en una camioneta interceptada el 21 de julio sobre la ruta nacional 34, a la altura de Cabeza de Buey

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Un sargento primero de la Policía Federal Argentina fue imputado y detenido en Salta por su presunta participación en una organización investigada por el tráfico de 204 kilos de cocaína. La causa, que comenzó hace nueve meses con un control vehicular en Rosario de la Frontera, avanzó ahora sobre presuntos colaboradores que habrían cumplido funciones logísticas y de protección dentro de la organización.

El sargento Roberto Carlos Aranda fue imputado como presunto coautor de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes y la intervención de un menor, en concurso real con almacenamiento. También se le atribuye el delito de violación de los deberes de funcionario público.

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A su vez, la investigación alcanzó a una mujer de 25 años, a quien la fiscalía acusa de transporte de estupefacientes agravado y almacenamiento. Para ambos, el juez federal de Garantías N.º 2, Diego Anzorreguy, dispuso prisión preventiva hasta el 25 de enero y fijó ese mismo plazo para la continuidad de las medidas investigativas.

La investigación de la Unidad Fiscal Salta comenzó el 24 de febrero, en un puesto de control de Gendarmería Nacional ubicado en El Naranjo, cerca de Rosario de la Frontera. Durante la requisa, los agentes hallaron 17 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible.

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Así, las autoridades pudieron reconstruir parte del funcionamiento de una organización que obtenía droga en Bolivia, por pasos no habilitados en La Quiaca. Desde allí era trasladada hasta San Antonio de los Cobres, en el oeste salteño, para luego llegar a la ciudad de Salta.

El primer detenido de la causa fue Julio Norberto Cabrera, condenado el 14 de agosto a dos años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes. Los teléfonos secuestrados durante aquel operativo aportaron información que llevó a los investigadores hacia otros posibles integrantes de la estructura.

Funcionarios de la Unidad Fiscal Salta y agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron uno de los allanamientos vinculados con la investigación por narcotráfico

Con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Salta, la Fiscalía identificó a personas que habrían participado en tareas de traslado, coordinación y financiamiento.

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La investigación sostiene que la droga se almacenaba y acondicionaba en vehículos, principalmente camionetas, en un taller mecánico situado en la zona este de la capital. Una parte de la sustancia era destinada a revendedores locales, mientras que los envíos de mayor volumen tenían como destino Buenos Aires y otros mercados del sur del país.

Tras varios meses de seguimientos, la investigación detectó el 21 de julio un segundo traslado de cocaína. Una camioneta Volkswagen Amarok que había salido de Salta fue interceptada sobre la ruta nacional 34, a la altura de Cabeza de Buey. Los investigadores encontraron 117 kilos de cocaína ocultos en compartimentos preparados.

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Pesos y dólares fueron secuestrados durante uno de los procedimientos ordenados en la nueva etapa de la causa

Luego, durante un allanamiento en una vivienda de Cerrillos vinculada a la pareja del presunto jefe de la organización, los investigadores encontraron otros 70 kilos de cocaína ocultos en un vehículo. Entre ambos procedimientos realizados en julio se incautaron 187 kilos de droga, que se sumaron a los 17 kilos hallados en febrero.

Los operativos derivaron en la detención e imputación de ocho personas, entre ellas el presunto líder de la organización, su pareja, transportistas y un vendedor de teléfonos celulares.

La acusación del policía federal

La acusación sostiene que Roberto Carlos Aranda habría aportado información para facilitar las maniobras de la organización y evitar controles sobre sus integrantes. Aunque el suboficial habría borrado gran parte del contenido de su teléfono celular, la fiscalía afirmó que obtuvo elementos de interés a partir de los dispositivos de otros imputados.

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Entre esas pruebas, los investigadores mencionaron filmaciones que ubicarían a Aranda en un inmueble del macrocentro salteño frecuentado por integrantes de la estructura para coordinar traslados de droga.

El sargento primero contactó a colegas para conocer la situación del presunto jefe de la banda después de su detención, el 21 de julio. En su domicilio se hallaron armas, teléfonos celulares, documentación de interés para el expediente, una motocicleta y $7.500.000 y USD 2.100.

La detención de los dos nuevos acusados ocurrió el 17 de noviembre. Aranda fue arrestado en su casa del barrio Santa Ana, en la ciudad de Salta, mientras que la joven fue localizada en la vía pública, en el macrocentro.

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La fiscal auxiliar Roxana Gual sostuvo que la mujer de 25 años habría trasladado cocaína desde San Antonio de los Cobres hasta una vivienda de Cerrillos. La imputada afirmó que realizaba esos viajes para transportar personal de una empresa minera, aunque la fiscalía consideró que esa actividad era una cobertura para ocultar su presunto rol dentro de la organización.

Los investigadores detectaron más de 12 viajes de la joven entre Salta y San Antonio de los Cobres. Además, incorporaron fotografías que la ubicarían en esa localidad y en La Quiaca, en algunas ocasiones junto a la pareja del presunto jefe de la banda. Según la fiscalía, no se hallaron elementos que acreditaran la relación laboral que invocó con la empresa minera.

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En los allanamientos realizados tras su detención, fueron secuestrados USD 16.000 en su vivienda y otros USD 3.300 en una camioneta Toyota Hilux. Los procedimientos también permitieron incautar una consola de videojuegos, accesorios de alta gama y televisores de grandes dimensiones.

Al pedir las prisiones preventivas, la fiscalía alegó riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El magistrado hizo lugar al planteo y señaló la gravedad de la presunta participación de un integrante de la Policía Federal en la organización.