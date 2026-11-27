La jueza Norma Vera condenó a cinco años de prisión efectiva a un hombre por agredir a su expareja en Santa Victoria Oeste

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Un hombre, identificado como Martínez, fue condenado a cinco años de prisión efectiva por las lesiones causadas a su expareja en una vivienda de Santa Victoria Oeste, en un caso investigado por la Unidad de Femicidios del Ministerio Público Fiscal de Salta. La sentencia fue dictada por la jueza Norma Vera.

La resolución se dictó luego de que el tribunal modificara la calificación sostenida inicialmente por la acusación. La fiscal penal María Luján Sodero Calvet había llevado a juicio al imputado por tentativa de homicidio doblemente calificado, por el vínculo de pareja y por violencia de género, y solicitó una pena de 10 años de prisión.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el episodio ocurrió el 28 de abril de 2025 y tuvo como víctima a una mujer que mantuvo una relación de 32 años con el ahora condenado, con quien tuvo cuatro hijos.

El 19 de noviembre, tras la presentación de los alegatos finales durante el debate oral, la magistrada del Distrito Judicial Centro declaró la responsabilidad penal del acusado. La decisión encuadró el hecho como lesiones graves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

La diferencia entre la figura por la que fue enviado a juicio y la finalmente aplicada resultó central para la determinación de la pena. Mientras la fiscalía había sostenido que el caso constituía una tentativa de homicidio doblemente calificado, la jueza Vera entendió que correspondía una condena por lesiones graves, con los agravantes vinculados a la relación entre víctima y agresor y al contexto de violencia de género.

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El ataque ocurrió en la vivienda compartida tras una discusión motivada por el pedido de dinero para preparar comida

Finalmente, el tribunal impuso una condena de cinco años de prisión efectiva. Además, ordenó que el condenado sea incorporado al Banco de Datos Genéticos y fijó el pago de una suma de dinero como reparación económica para la víctima. La sentencia también estableció la realización de tratamiento psicológico, en función de las características del hecho juzgado.

Según el relato de la damnificada incorporado al proceso, la discusión se produjo en la vivienda que compartía con su pareja en Santa Victoria Oeste. El conflicto comenzó cuando ella le pidió dinero para poder preparar la comida.

En ese contexto, el hombre habría respondido con insultos. Luego, según la acusación presentada en el juicio, habría utilizado combustible para iniciar un fuego y golpeó a la mujer en el labio con un puño.

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Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió quemaduras en el rostro, una mano y las extremidades inferiores. También presentó otras lesiones físicas. Por la gravedad de su estado, recibió asistencia médica y permaneció internada.

El acusado también habría sufrido quemaduras en el rostro durante el forcejeo que se produjo en el lugar. Ese aspecto formó parte de los elementos analizados durante el debate, junto con los testimonios y las pruebas reunidas en la investigación.

La mujer manifestó que las situaciones de violencia no habían comenzado con el hecho de abril de 2025. Según su declaración, atravesaba agresiones desde hacía tiempo, aunque no había realizado denuncias previas por temor.

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Tras conocerse el veredicto, Martínez continuará alojado en la Unidad Carcelaria 1 bajo prisión preventiva, hasta que la condena adquiera firmeza. La medida implica que permanecerá detenido mientras transcurren los plazos procesales y, eventualmente, se resuelven los recursos que puedan presentar las partes.