Efectivos policiales trasladan a una menor detenida por un ataque con arma blanca en la ciudad de Oberá, Misiones (El Diario de Misiones Primera Edición)

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Un adolescente de 15 años permanece internado en el Hospital SAMIC de Oberá, Misiones, luego de haber sido apuñalado durante un episodio registrado el miércoles por la noche en una plazoleta de la ciudad. Los estudios médicos detectaron además un neumotórax de grado 1, por lo que continúa bajo control profesional.

La investigación judicial avanzó durante la mañana de ayer jueves con la localización de una adolescente de la misma edad, señalada como presunta autora de la agresión. La joven fue puesta a disposición del Juzgado Correccional y de Menores que interviene en el caso.

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El hecho, según informó el Diario de Misiones Primera Edición, ocurrió en un espacio público situado cerca de las calles Quintana y Catamarca. De acuerdo con la denuncia, formalizada ayer por la madre del joven tras conocer lo ocurrido por el relato de su hijo, la agresión tuvo lugar alrededor de las 21.30.

Según la presentación que dio inicio a las actuaciones, el adolescente se encontraba en la plazoleta cuando se aproximaron tres personas. Entre ellas estaba la adolescente que luego fue identificada por los investigadores como la principal sospechosa.

La acusación incorporada a la causa indica que la joven habría tomado a la víctima del cuello, la habría derribado y la habría atacado con un elemento punzante. Tras esa secuencia, se habría retirado del lugar junto a las otras dos personas que estaban presentes.

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Los otros dos adolescentes que acompañaban a la presunta agresora fueron entrevistados por los efectivos que participan de la pesquisa. Ambos fueron incorporados en condición de testigos y coincidieron al señalar a la joven de 15 años como la autora del ataque.

La pesquisa estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Seccional Primera, la Brigada de Investigaciones y el Comando Sur. Las unidades iniciaron las averiguaciones para ubicar a la joven señalada y reconstruir el desarrollo de la secuencia.

El examen efectuado por el médico policial estableció que el joven tenía heridas en el hombro derecho, la zona dorsal del tórax y el sector anterior izquierdo del tórax. Posteriormente, los estudios complementarios permitieron detectar un neumotórax de grado 1.

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El diagnóstico médico determinó que el período estimado de curación es superior a 30 días. Ese dato integra las actuaciones judiciales y será considerado dentro de la calificación legal que establezca el juzgado interviniente.

Un adolescente de 15 años permanece internado en el Hospital SAMIC de Oberá por heridas de arma blanca y un neumotórax de grado 1.

Tras ser ubicada, la joven fue examinada por el médico policial, conforme a las disposiciones habituales para este tipo de procedimientos. Luego fue trasladada junto a su madre al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (CEMOAS).

La adolescente quedó alojada en ese centro a disposición del juzgado interviniente. La intervención judicial continuará con el análisis de las declaraciones recogidas, los informes médicos y el resto de las medidas dispuestas para esclarecer el hecho.

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Apuñalaron a un adolescente por la espalda en Balcarce y hay un joven detenido

Un adolescente de 15 años fue apuñalado en la espalda durante una pelea en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, el domingo por la mañana. Un joven de 18 años fue detenido a pocos metros del lugar del hecho y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio fue detectado por operadores del Centro de Monitoreo de Balcarce, que advirtieron una confrontación entre varias personas en la esquina de las calles 17 y 4. A partir del aviso, se desplegó un operativo policial en la zona.

La víctima fue asistida en el lugar por los agentes que respondieron al llamado y luego trasladada al hospital local debido a una herida cortante en la espalda. El joven aprehendido, en tanto, fue alojado en la Unidad Penal N.° 44 de Batán y deberá comparecer ante el fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0223, durante el procedimiento de detención los efectivos secuestraron una media tijera y un cuchillo de aproximadamente diez centímetros de longitud que el aprehendido llevaba consigo. Ambos objetos quedaron incorporados a las actuaciones como elementos de interés para la investigación judicial. Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuál de los dos habría sido utilizado para causar la herida.

La investigación deberá reunir los testimonios disponibles, revisar el material del sistema de monitoreo y analizar los elementos incautados, además de determinar si hubo más personas involucradas. La información policial inicial dio cuenta de un grupo en el lugar del hecho, pero no precisó identidades ni responsabilidades de terceros.

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