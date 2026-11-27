La fiscalía sostuvo ante el tribunal que el trastorno de personalidad del acusado no anula su capacidad para comprender la criminalidad de los hechos

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 —integrado por los jueces Julio López Casariego, Julio Pablo Quiñones y Matías Buenaventura— suspendió la lectura del veredicto contra Sebastián Damián Villarreal, el hombre acusado de apuñalar a dos bailarinas en un estudio de danza del barrio porteño de Belgrano en 2020, prevista para ayer.

La decisión se conocerá en diciembre, aunque todavía no se informó la fecha exacta, según trascendió. La postergación se produjo por un planteo de la fiscalía durante los alegatos. Según pudo saber el sitio 0221, a través de fuentes judiciales, la defensa incluyó en su exposición prueba que no había sido admitida para el debate, lo que derivó en una objeción del fiscal y obligó a reprogramar la instancia en la que el tribunal debía comunicar su fallo.

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En su alegato, el fiscal general Nicolás Amelotti solicitó 14 años y seis meses de prisión contra el acusado. Según dijo, el trastorno de personalidad que padece el acusado no le quita la capacidad de haber comprendido la criminalidad de sus actos. La defensa, en tanto, reclamó su absolución.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Villarreal es responsable de dos hechos de tentativa de homicidio: uno agravado por violencia de género en perjuicio de la bailarina Julieta Antón y otro de tentativa de homicidio simple contra Sofía Bovino, dueña del estudio de danzas donde ocurrió el ataque, ubicado sobre la avenida Federico Lacroze al 2090. Con la suspensión de la audiencia, el tribunal deberá volver a convocar a las partes para dar a conocer el veredicto en diciembre.

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El ataque en medio de la pandemia

De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, el 10 de noviembre de 2020 —cuando todavía regían las restricciones por la pandemia del Covid-19—, Villarreal salió desde su domicilio en Berisso y viajó hasta Belgrano con dos cuchillos guardados en una mochila. Esperó en las inmediaciones del estudio hasta que Antón ingresó al establecimiento y luego pidió permiso para pasar al baño.

Cuando la profesora pasó por el lugar, el acusado intentó introducirla en una habitación. Ante la resistencia de la joven, sacó un cuchillo tipo carnicero de 32 centímetros y comenzó a perseguirla. Antón logró escapar hacia la recepción, donde buscó refugio junto a Bovino, quien intentó intervenir para detener la agresión.

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Ambas mujeres terminaron heridas en el suelo mientras Villarreal continuaba con los ataques. “Villarreal les decía a todos que se alejaran o que las mataría a las dos”, detalló el auxiliar fiscal Luis Arturo Martínez ante el tribunal, mientras los testigos presentes le pedían que no siguiera lastimando a las damnificadas.

Julieta Antón, una de las bailarinas apuñaladas

La situación se detuvo cuando la policía —alertada por quienes observaban la escena— llegó al lugar y le disparó a Villarreal en un muslo, en el instante en que apuntaba el cuchillo contra las víctimas. “No consumó la muerte por los particulares que se acercaron y por la intervención policial”, precisó el auxiliar fiscal, quien además señaló que en la mochila se halló el segundo cuchillo.

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Como consecuencia del ataque, Antón sufrió heridas en la mano derecha, el antebrazo izquierdo, el cuero cabelludo y la cara. La segunda víctima, Bovino, fue agredida en la mano y el antebrazo. Ambas tardaron meses en reintegrarse a sus actividades y atravesaron diversas consecuencias psicológicas. “Fue algo movilizante, no solo para mí sino para toda la comunidad de la danza. Jamás había pasado algo así en el ámbito”, expresó Antón ante los jueces.

La discusión sobre la imputabilidad

Uno de los ejes centrales del debate fue la discusión sobre la imputabilidad del acusado. El Cuerpo Médico Forense elaboró un informe en el que concluyó que era verosímil que Villarreal no hubiera tenido “la autonomía suficiente para comprender y dirigir su conducta al momento de los hechos”. Amelotti cuestionó ese trabajo y lo contrastó con los informes del Hospital Tornú —adonde fue derivado el agresor tras el ataque— y con los del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

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Sofía Bovino, la otra víctima y profesora de la escuela de danza

El fiscal señaló que los tres informes en los que el Cuerpo Médico Forense apoyó su conclusión contienen “diagnósticos presuntivos” y que en el juicio quedó demostrado, a través del testimonio de los propios profesionales, que sus conclusiones debían ser profundizadas. “El acusado padece una patología pero no es la que el CMF notificó y tampoco elimina sus capacidades de culpabilidad”, afirmó. Y fue más lejos: “No hay nada delirante ni psicótico en su conducta”, sentenció.

Los informes del PRISMA, en sentido contrario al del Cuerpo Médico Forense, registraron que Villarreal pudo comprender la criminalidad de sus actos y conducir su comportamiento.

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“Una persona con trastorno de la personalidad es imputable”, sintetizó el fiscal, para quien todo el despliegue previo al ataque y lo sucedido durante él demuestran que se trató de una conducta “minuciosa y planificada”.

Como atenuante, Amelotti valoró que el trastorno de personalidad con rasgos histriónicos que padece el acusado “lo hace más explosivo y menos tolerante a la frustración”, lo que incidió en la pena final solicitada. En caso de que el tribunal no hiciera lugar al pedido de condena, el fiscal requirió que se dictara una medida de seguridad para disponer la internación de Villarreal en un establecimiento adecuado.

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