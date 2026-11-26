Guadalupe Eseiza y el asesino

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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, integrado por los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech, condenó a prisión perpetua a Sergio Ramón Oliveira, el hombre que engañó a su prima hermana de apenas 8 años en la localidad de Lobos, intentó violarla, la golpeó hasta fracturarle varios huesos y luego prendió fuego la escena del crimen y a la menor —aún agonizante— para borrar rastros.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la tarde del 1 de marzo de 2020 Oliveira pasó en moto por una vivienda ubicada en la calle Angueira al 1900 y convenció a Guadalupe de acompañarlo con el argumento de llevarla a una pileta, a un cumpleaños donde según él estaba su propia hija, de 5 años. “Sí, mami, si es el primo”, convenció la nena a su mamá.

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Sin embargo, el plan era otro. En lugar de llevarla a ese festejo, Oliveira trasladó a la niña hasta el departamento que alquilaba sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 1200, a poco más de 20 cuadras de la casa de donde la había retirado. Se trata de un PH que el asesino había alquilado hacía algunos meses, al fondo de un local comercial polirrubro. Fue en ese domicilio donde se produjo el ataque que terminó con la vida de la nena, que para entonces acababa de empezar quinto grado.

Tras el ataque sexual, le causó fracturas en la cabeza y las costillas, además de múltiples hematomas en el cuerpo de la nena, que apenas superaba los 55 kilos.

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Durante la tarde y la noche de ese mismo 1 de marzo, el hombre se comunicó en varias oportunidades con la madre de la víctima, a quien dio respuestas evasivas sobre el paradero de Guadalupe. En paralelo, pasó por las viviendas de dos exparejas y por la casa de su madre, en la localidad de Roque Pérez, mientras la niña permanecía sin aparecer. A una de ellas le dijo que había hecho algo que no tenía solución y que quería despedirse.

Poco tiempo después, Oliveira volvió a la escena del ataque. Para borrar los rastros, prendió fuego y llevó el carbón encendido hasta la cocina del departamento. Ubicó a Guadalupe, aún con vida, sobre las brasas, entre dos sillas, semisentada y apoyada en la pared. Usó nafta para acelerar la combustión.

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Cerró las ventanas, dejó una garrafa a centímetros de la niña y aseguró la puerta. La autopsia determinó que murió por un “síndrome asfíctico secundario a carbonización”. El cuerpo también registró quemaduras en la lengua por inhalación de humo y lesiones por exposición directa al fuego en los genitales, con signos de cocción.

La hipótesis central de la fiscalía sostuvo que la niña intentó defenderse de la agresión sexual y que, luego del ataque, Oliveira buscó destruir toda prueba que pudiera incriminarlo. Esa reconstrucción explicó tanto las lesiones halladas en el cuerpo como las maniobras posteriores del acusado para borrar rastros en la escena.

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El hallazgo del cuerpo y las mentiras antes de entregarse

Tras el incendio, Oliveira fue a ver a otra expareja, madre de sus dos hijos. “Me mandé una cagada”, le dijo. Ambas mujeres notaron que estaba transpirado, sucio, con hollín, con fuerte olor a humo y las zapatillas cubiertas de cenizas.

La madre de Guadalupe volvió a llamarlo a las 21.15, preocupada porque su hija no regresaba. “Me voy a bañar y voy con Guada a tu casa”, mintió él. Pasada la medianoche llegó a la casa de su madre, en Roque Pérez, y repetía: “La nena, la nena”. La mujer alertó a la Policía.

El comisario Héctor Omar Jensen fue el primero en llegar al departamento. Vio un cuerpo al asomarse por una ventana y abrió la puerta de una patada: encontró a Guadalupe sin vida y las paredes cubiertas de hollín.

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La casa donde ocurrió el crimen en Lobos.

Durante el debate oral, Oliveira ensayó una versión según la cual dos ladrones armados habían entrado a robar al departamento y habían matado a la niña mientras él buscaba dinero para afrontar una supuesta extorsión que decía sufrir. El tribunal calificó ese relato como mendaz al momento de fundamentar la sentencia condenatoria.

En el juicio también declararon dos exparejas de Oliveira, que describieron episodios previos de violencia y de sometimiento sexual por parte del acusado. Esos testimonios se sumaron al cuadro probatorio que los jueces tuvieron en cuenta para calificar el homicidio como agravado por alevosía.

Jensen, por su parte, relató ante el tribunal el impacto que le produjo encontrarse con la escena del crimen al ingresar al departamento y el tratamiento psicológico que debió iniciar a raíz de su intervención en el caso.

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La condena y los delitos imputados

Los magistrados consideraron a Oliveira autor penalmente responsable de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda de la víctima, en concurso real con homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa, estos dos últimos delitos en concurso ideal entre sí.

El asesino de Guadalupe

El veredicto consigna textualmente: “Condenar a Sergio Ramón Oliveira, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por ser autor penalmente responsable de los delitos de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargo de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa”.

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El tribunal fijó además un límite temporal de 40 años antes de que el condenado pueda solicitar la libertad condicional. La decisión estuvo en línea con lo solicitado por la fiscal de juicio Leila Aguilar y por los abogados querellantes de la familia, Andrés Irazábal y Nicolás Granillo Fernández, quienes representaron a los padres de Guadalupe a lo largo del proceso.