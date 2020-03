“Por un lado tuvo la intención de borrar toda prueba del abuso que había cometido. Eso lamentablemente lo logró porque en la autopsia fue imposible determinar si hubo violacion, ya que los genitales de la nena estaban totalmente calcinados. Pero el objetivo final que tenía era el de hacer explotar el departamento para que no quede ningún tipo de prueba. Esto no sucedió por la falta de oxígeno en el lugar y porque no había nada de madera que pudiera favorecer un incendio”, aseguran fuentes judiciales a este medio.