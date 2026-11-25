El video de Naotzumi en Kick con la RAM rosa en Pinamar

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El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación para conducir hasta el año 2099 de Lara Magalí Rapallo, la influencer de 20 años que realizó trompos con su camioneta rosa en los médanos de Pinamar. Según comunicó la cartera que conduce Martín Marinucci, la inhabilitaron “por poner en riesgo la seguridad propia y la de los presentes”.

Rapallo, oriunda de Pilar y conocida como “Naotzumi” en sus redes sociales, conducía una camioneta RAM 1500 Laramie de color rosa cuando comenzó a hacer trompos en las dunas de la zona de La Olla, en el balneario La Frontera de Pinamar. A bordo del vehículo viajaban cuatro personas paradas a los costados, quienes, según se ve en el video, estuvieron expuestas al riesgo de la maniobra. La medida fue ejecutada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense, que depende del Ministerio.

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La Policía bonaerense secuestró la camioneta e imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las conductas temerarias o peligrosas al volante que pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas. También se labró el acta correspondiente por infringir la Ley de Tránsito 13.927, norma provincial que regula la circulación vial y las sanciones ante conductas que comprometan la seguridad en la vía pública.

El acta del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con la inhabilitación preventiva para Lara Rapallo tras las maniobras en Pinamar.

Desde la cartera que conduce Marinucci remarcaron “que quienes se encuentran al mando de un volante tienen la responsabilidad de conducir de manera segura y de velar por la seguridad de los ocupantes del vehículo y de terceros”.

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Las imágenes muestran a la joven al volante de la RAM 1500 Laramie rosa ejecutando trompos y piruetas sobre la arena. La viralización del video en redes sociales desencadenó un operativo conjunto de la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar, que logró interceptar la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo.

Quién es la influencer

Rapallo tiene domicilio en Pilar y se desempeña como streamer e influencer bajo el seudónimo Naotzumi. Según su perfil de Instagram, @naotzumi, la joven cuenta con más de 103 mil seguidores y se dedica principalmente a transmisiones de contenido de casino y apuestas en Kick, plataforma de streaming en vivo.

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La acusada hizo un breve descargo en sus redes sociales, donde negó ser la mujer detenida. Dijo que la foto oficial que trascendió, en la que se la observa bajo arresto, fue generada con inteligencia artificial.

La joven junto a la camioneta

“Gente no estuve detenida, la foto es IA obviamente, si no tiene ni mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo q ven en las noticias”, escribió en Instagram.

Infobae corroboró que su versión es cierta. La foto que difundió la Policía sobre su detención es falsa. La mujer fue trasladada a la comisaría para ser notificada de las actuaciones en su contra y luego liberada.

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Una denuncia previa contra su expareja

Este episodio en Pinamar no es el primero que involucra mediáticamente a Rapallo. En octubre pasado, la joven había denunciado a su entonces pareja, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido como Chaipa7, por lesiones agravadas.

El episodio había comenzado durante una transmisión en vivo en Kick y continuó luego en una vivienda del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta. Tras un llamado al 911, el personal policial constató que Rapallo presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

La joven tiene 20 años

Parte de la discusión previa había circulado también en redes sociales. En ese material se observa a ambos desplazándose en vehículos distintos por una avenida de Vicente López mientras intercambiaban reproches, y a Rapallo advirtiéndole a De León Quintana que el seguro del vehículo figuraba a su nombre y que no cubriría un eventual choque.

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“Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir”, le dijo. El streamer, que iba acompañado por amigos, respondió con frases que alentaban una carrera entre los autos.

“¿Carrera, salimos?”, se escucha decir a De León Quintana en la secuencia. Poco después, uno de los acompañantes le gritó: “¡Pisalo a fondo!”. El conductor aceleró mientras afirmaba que su novia “es capaz de chocar porque estamos discutiendo”.

La influencer que fue detenida en Pinamar

Un llamado al 911 alertó a la Policía. Efectivos del Comando Patrullas Tigre junto a una patrulla municipal llegaron al barrio privado y, de acuerdo con las fuentes, Rapallo relató que tras una discusión con su pareja fue agredida con golpes de puño y patadas dentro de la vivienda. Los agentes constataron la lesión visible en el pómulo izquierdo.

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El acusado, de 28 años, tenía un arañazo leve en el rostro. Una ambulancia del servicio +Vida asistió a ambos en el lugar antes de que fueran trasladados a la dependencia policial, conforme al protocolo de intervención en casos de violencia de género.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci. El funcionario dispuso la aprehensión de Santiago De León Quintana por el delito de lesiones agravadas. La víctima quedó al cuidado de un dispositivo de contención.