Detuvieron al streamer Chaipa tras una pelea con su novia transmitida en vivo y una denuncia por violencia de género

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Santiago De León Quintana, el streamer uruguayo conocido en Kick como “Chaipa7”, fue detenido acusado de lesiones agravadas contra su novia tras una discusión que, según la denuncia, comenzó durante una transmisión en vivo y continuó en una vivienda de Nordelta, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento ocurrió el 15 de octubre en el barrio privado Barrancas del Lago, en Tigre, luego de un llamado al 911. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci.

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Antes de la denuncia, parte de la pelea entre la pareja se difundió en redes sociales. En el video, ambos intercambian reproches desde vehículos distintos mientras circulaban por una avenida de Vicente López.

Lara Magalí Rapallo, conocida en redes como “Naotzumi” le advirtió a De León Quintana sobre las consecuencias de un posible choque: “Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir”. El streamer, que iba acompañado por amigos, respondió con frases que alentaban una carrera entre los autos.

EL STREAMER “CHAIPA” FUE DETENIDO POR GOLPEAR A SU NOVIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Carrera, salimos?”, se escucha decir al streamer en la secuencia. Poco después, uno de los acompañantes le gritó: “¡Pisalo a fondo!”. El conductor aceleró mientras afirmaba que su novia “es capaz de chocar porque estamos discutiendo”.

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Golpe en el pómulo

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la secuencia. Efectivos del Comando Patrullas Tigre junto a una patrulla municipal de Tigre llegaron al barrio privado Barrancas del Lago y, de acuerdo con las fuentes, la joven de 20 años, relató que tras una discusión con su pareja fue agredida con golpes de puño y patadas dentro de la vivienda. Los agentes constataron que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

El acusado, de 28 años, tenía un arañazo leve en el rostro. Una ambulancia del servicio +Vida asistió a ambos en el lugar antes de que fueran trasladados a la dependencia policial, conforme al protocolo de intervención en casos de violencia de género.

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Tras recibir las actuaciones policiales, el fiscal Petrucci dispuso la aprehensión de Santiago De León Quintana por el delito de lesiones agravadas. En tanto, la víctima quedó al cuidado de un dispositivo de contención.

La investigación busca establecer las circunstancias de la agresión denunciada y reunir pruebas sobre la secuencia previa. El video que acompaña esta nota es parte de la evidencia que evaluará la fiscalía.

La víctima y el acusado son creadores de contenido en la plataforma Kick. La primera cuenta con 100.2 mil seguidores y el segundo con 72.6 mil seguidores.