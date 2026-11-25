Persecucion a una banda de ladrones en La Plata

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Tres hombres fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de El Mondongo, partido de La Plata, luego de protagonizar una persecución policial que se extendió por varias cuadras y terminó con el choque de un móvil policial contra el auto robado en el que escapaban. En el operativo se secuestraron dos pistolas, una carabina y dos autos con pedido de secuestro activo.

Los videos que permitieron identificar a los sospechosos

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó cuando agentes de la Comisaría Novena de La Plata, dependiente de la Superintendencia Región Capital 1, y del Grupo Táctico Operativo (GTO), que investigaban a una banda dedicada a los robos bajo la modalidad de entradera, detectaron una camioneta con el dominio adulterado y comenzaron a seguirla.

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Así cayó la banda

Los efectivos observaron entonces que los ocupantes del vehículo se trasladaron a otro automóvil dentro de una cochera.

Los hombres esposados y de espaldas junto a un agente policial en la Comisaría Novena de La Plata tras el operativo.

Cuando el personal policial intentó interceptarlos y les dio la voz de alto, los sospechosos no acataron la orden e iniciaron una huida que derivó en una persecución por las jurisdicciones de las comisarías Novena, Quinta y Octava de La Plata. Fueron varias cuadras, según se desprende del video que acompaña esta nota.

El baúl de un vehículo contenía una pistola, herramientas de corte, mochilas y patentes

La persecución concluyó con tres detenidos y el secuestro de armas de fuego y vehículos con pedido de secuestro activo, indicaron las fuentes consultadas por Infobae.

Persecución y choque con un móvil policial

La huida terminó con la colisión de uno de los móviles del Comando contra el auto utilizado por los delincuentes. Durante la persecución, otros dos móviles policiales, uno del Comando y otro de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), también participaron del operativo.

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Los autos secuestrados

El personal interviniente solo sufrió golpes como consecuencia del choque, sin heridos de mayor gravedad. Tras el impacto, los tres ocupantes del vehículo fueron reducidos y detenidos.

El auto en el que quisieron escapar

Quiénes son los detenidos

Las fuentes consultadas por Infobae identificaron a los tres aprehendidos como Carlos Ariel Paredes, de 33 años, con domicilio en la calle La Merced, en Claypole, partido de Almirante Brown; Santiago Tomás Patiño Mayer, de 24 años, domiciliado en avenida Santa Fe, en Ituzaingó, provincia de Corrientes; e Iván Alexander Monzón Vega, de 25 años, con domicilio en la calle 191 al 1008, en Bernal, partido de Quilmes.

El operativo en el garaje

Según sus registros carcelarios, Paredes tiene un antecedente por robo agravado en los términos del artículo 166 del Código Penal, correspondiente a una investigación penal preparatoria (IPP) de diciembre de 2018 tramitada ante la Oficina de Tramitación de Investigaciones Penales (OTIP) de Morón.

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Las armas secuestradas por la Policía

Patiño Mayer acumula dos antecedentes: uno de agosto de 2025 por robo agravado por comisión en poblado y en banda, según el artículo 167 inciso 2°, con intervención de la OTIP de Dolores, y otro de abril de 2025 por portación ilegal de arma de guerra, en los términos del artículo 189 bis inciso 2° párrafo 4°, con intervención de la OTIP de La Plata.

Herramientas de efracción, clavos y patentes

Monzón Vega es el único de los tres sin antecedentes penales, de acuerdo con la información proporcionada a Infobae.

Imagen de las cámaras de seguridad

Secuestro de armas y vehículos con pedido activo

En la cochera donde los sospechosos realizaron el cambio de vehículo, los efectivos recuperaron dos autos con pedido de secuestro activo, uno radicado en La Plata y otro en Lanús.

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Las armas de fuego, municiones y herramientas incautadas a la banda en La Plata.

En la camioneta utilizada por la banda, el personal policial incautó dos pistolas —una de calibre 9 milímetros y otra de calibre .380— y una carabina calibre .22. También se hallaron miguelitos de fabricación casera y otros elementos característicos de la modalidad de robo por entradera.

Los clavos miguelitos secuestrados

La causa quedó calificada como robos reiterados, portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado, atentado y resistencia a la autoridad. La investigación continúa bajo la órbita de la Comisaría La Plata 9na.