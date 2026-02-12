Mataron al expresidiario que había pedido volver a prisión porque en rehabilitación no podía fumar ni tener sexo

Un revólver hallado en la escena del crimen en Bariloche (Foto: Gentileza Bariloche 2000)

En los últimos años, Diego Antonio Cid, con antecedentes penales por robos y estafas, entre otros delitos, fue noticia porque decidió abandonar un centro de rehabilitación donde debía cumplir parte de su condena, argumentando que no le permitían fumar ni recibir visitas íntimas, y optó por regresar a la cárcel. Esta madrugada, y a sus 40 años, lo mataron a balazos en un barrio del sur de la ciudad de Bariloche.

La Justicia investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas.

El ataque ocurrió cerca de las 2 de este jueves en una zona de tomas conocida como Manzana 287. Una vecina alertó al 911 sobre una persona herida en la vía pública y, al llegar, la Policía encontró a Cid tendido en el suelo, inconsciente y con varias heridas de arma de fuego. El personal de salud intentó reanimarlo, pero no respondió a las maniobras y su muerte fue confirmada poco después.

Cid presentaba tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en el tórax y otro en la zona axilar. Peritos del gabinete criminalístico relevaron la escena y secuestraron elementos de interés para la causa, como un revólver calibre .22 largo con cinta aisladora en la empuñadura, además de dos casquillos -de otro calibre- y ropa con rastros de sangre. La fiscal Silvia Paolini también trabajó en el lugar y ordenó la realización de una autopsia.

Diego Cid, la víctima del crimen en Bariloche

Las autoridades tomaron declaración a vecinos y así surgió una pista: testigos aseguraron que el ataque fue cometido desde un vehículo Peugeot blanco con vidrios polarizados. De acuerdo a los relatos, en el auto viajaban entre tres y cuatro personas. Ese grupo le disparó a Cid y se dio a la fuga por la Ruta 40 en dirección al oeste.

La Policía montó un operativo cerrojo en varios puntos de Bariloche para intentar interceptar el vehículo, aunque hasta el momento no hay detenidos. El caso se investiga como homicidio y la principal hipótesis apunta a un conflicto previo entre la víctima y sus agresores.

Antecedentes

Cid era un viejo conocido de la justicia rionegrina, con un prontuario que sumaba más de una década de causas. Su nombre aparece en expedientes por robos, amenazas y estafas, además de incidentes violentos dentro de cárceles.

En 2012, fue condenado a siete años y medio de prisión por robo agravado con arma de fuego.

En 2017, recibió una condena de tres años de prisión efectiva por robo calificado por efracción, tras un juicio abreviado en la Cámara Segunda del Crimen de Bariloche. En el medio figura otra sentencia a un año de prisión por tenencia de estupefacientes. Por aquella época, además, su figura aparecía en los medios debido a fugas y episodios conflictivos en las cárceles.

En 2022, Cid fue sentenciado a dos años de prisión efectiva por estafas, defraudaciones y amenazas, en una causa por maniobras de ventas y cesiones fraudulentas de terrenos en la ciudad.

Ese fallo, también disponible en los sitios online de la Justicia, describe su participación en operaciones inmobiliarias irregulares, la utilización de documentos falsos y amenazas directas a compradores legítimos de los terrenos. Entre las evidencias presentadas en el juicio, se incluyeron escuchas telefónicas y declaraciones de víctimas y testigos.

La última investigación judicial en la que se vio involucrado fue a mediados del año pasado, cuando lo imputaron por el robo de un celular a una mujer en la vía pública.

Durante la audiencia, negó el robo y aseguró que la víctima le había entregado el teléfono a cambio de droga, versión rechazada por la fiscalía.