Un costarricense de apellidos Quirós Abarca, de 56 años, fue detenido y remitido al Ministerio Público para el procedimiento judicial correspondiente. Crédito: MSP

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Un control de carretera realizado por la Fuerza Pública de Costa Rica terminó con el decomiso de aproximadamente 100 kilogramos de cocaína y la detención de un conductor de 56 años, quien presuntamente transportaba el cargamento oculto en el piso de su vehículo.

El operativo se desarrolló durante la madrugada del martes 24 de noviembre de 2026, en el puesto policial de Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia y control vehicular.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la intervención comenzó cuando los uniformados abordaron al conductor de un automóvil y observaron que mostraba señales de nerviosismo mientras respondía las preguntas de rutina.

El comportamiento llamó la atención de los policías, quienes posteriormente detectaron irregularidades en la parte trasera del vehículo y visualizaron varios paquetes que aparentaban contener sustancias ilícitas.

Este hallazgo motivó la coordinación inmediata con las autoridades judiciales para realizar una inspección más detallada del automotor.

La droga estaba escondida en el piso del vehículo

Tras detectar los paquetes sospechosos, los oficiales de la Fuerza Pública comunicaron la situación a la Fiscalía, que delegó en la Policía de Control de Drogas (PCD) la inspección del automóvil.

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Durante la revisión, los agentes antidrogas encontraron 100 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

La droga estaba escondida en el piso del vehículo, según detalló el Ministerio de Seguridad Pública.

Además del cargamento, los agentes decomisaron USD 1,700 en efectivo, cuyo origen y eventual relación con la sustancia incautada deberán ser determinados durante la investigación.

El descubrimiento permitió convertir lo que inicialmente era un control vehicular de rutina en un procedimiento policial por presunto transporte de estupefacientes.

Las autoridades no precisaron el punto de partida del automóvil, su destino ni si el cargamento tenía como objetivo permanecer en territorio costarricense o ser trasladado hacia otro país.

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La Fuerza Pública de Costa Rica decomisó aproximadamente 100 kilogramos de cocaína durante un control de carretera en La Cruz, Guanacaste. Crédito: MSP

Un costarricense de 56 años fue detenido

El conductor fue identificado por las autoridades como un hombre de nacionalidad costarricense, de apellidos Quirós Abarca, de 56 años.

Tras el hallazgo de la cocaína, los oficiales procedieron con su detención y lo remitieron al Ministerio Público, institución encargada de dirigir la investigación penal y determinar las actuaciones judiciales correspondientes.

El Ministerio de Seguridad Pública no detalló si el sospechoso registra antecedentes policiales o judiciales, ni informó sobre las medidas cautelares que eventualmente podrían solicitarse en su contra.

Por ahora, el hombre permanece bajo investigación por su presunta participación en el transporte de sustancias ilícitas, sin que exista una declaración judicial de culpabilidad.

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Los agentes de la Policía de Control de Drogas localizaron 100 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilogramo cada uno, ocultos en el piso del vehículo. Crédito: MSP

Operativo se realizó cerca de la frontera con Nicaragua

El decomiso ocurrió en Santa Cecilia de La Cruz, una localidad del norte de Guanacaste, en un cantón fronterizo con Nicaragua.

La intervención pone de manifiesto la importancia de los controles vehiculares desarrollados por las autoridades en las carreteras de esta región del país.

Aunque el hallazgo se produjo en una zona fronteriza, las autoridades no han confirmado que los 100 kilogramos de cocaína estuvieran destinados al tráfico internacional.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que el procedimiento contó con la intervención de la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas, instituciones que participaron en las distintas etapas del operativo.

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El caso continuará bajo conocimiento del Ministerio Público, mientras se investiga la procedencia del cargamento y se intenta establecer el destino que tendría la droga encontrada en el automóvil.