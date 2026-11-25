El presidente Nasry Asfura encabezó la entrega de maquinaria pesada a siete municipios del departamento de Lempira durante una actividad en Erandique. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, entregó este martes maquinaria pesada a siete municipalidades del departamento de Lempira, como parte de un programa nacional que contempla dotar de equipo a los 298 municipios del país, con el propósito de fortalecer la infraestructura, mejorar los caminos productivos y atender las necesidades de las comunidades.

La entrega se desarrolló en el municipio de Erandique, donde el mandatario hizo entrega de las llaves de los equipos a los alcaldes de Erandique, Santa Cruz, Gualcince, San Francisco, San Andrés, Piraera y Candelaria.

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Con esta nueva distribución, el Gobierno amplía la cobertura de una iniciativa que busca proporcionar a las alcaldías herramientas para ejecutar proyectos de infraestructura que, durante años, han enfrentado limitaciones por la falta de maquinaria y recursos económicos.

Previamente, otros 10 municipios de Lempira también recibieron sus respectivos equipos durante una primera jornada de entrega, por lo que el programa avanza en el departamento, que cuenta con 28 municipalidades.

Asfura destacó que los gobiernos locales tendrán flexibilidad para adaptar la composición de los equipos a las necesidades particulares de sus territorios.

La maquinaria pesada permitirá a las alcaldías ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento de caminos rurales y productivos. (Foto: Casa Presidencial)

Esto permitirá que los alcaldes soliciten modificaciones en los kits de maquinaria para responder de manera más eficiente a las prioridades de sus comunidades.

Uno de los aspectos destacados del programa es que la adquisición no contempla únicamente la entrega de equipo pesado, sino también un respaldo técnico para garantizar su funcionamiento durante los primeros años.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, la maquinaria incluye cuatro años de mantenimiento o hasta 4,000 horas de operación, además de cambios de filtros, aceites, mano de obra y seguro.

Este acompañamiento busca evitar que las municipalidades enfrenten gastos adicionales inmediatos por mantenimiento y puedan utilizar los equipos en diferentes proyectos de beneficio comunitario.

El mandatario también explicó que la adquisición de la maquinaria no representa un préstamo para Honduras, sino que se financia con recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos.

Asimismo, reconoció el respaldo de los 128 diputados del Congreso Nacional que aprobaron el proyecto, al señalar que la iniciativa permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las alcaldías en todo el territorio.

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El programa contempla cuatro años de mantenimiento o hasta 4,000 horas de operación para los equipos entregados a las municipalidades. (Foto: Casa Presidencial)

Entre los principales usos previstos para los equipos figuran la reparación de caminos rurales, el mantenimiento de rutas productivas y la construcción de obras que faciliten el traslado de cosechas desde las zonas agrícolas hasta los mercados.

También se contempla su utilización para apoyar las actividades agrícolas y ganaderas, construir reservorios de agua y mejorar el acceso de las comunidades a servicios de salud, educación y comercio.

Durante el evento, el alcalde de Erandique, Rudy Trejo, expresó su agradecimiento al Gobierno por la entrega del equipo y aseguró que la maquinaria comenzaría a trabajar desde las primeras horas del día siguiente para atender las necesidades de la población.

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El edil destacó que su municipio no contaba con la capacidad económica necesaria para adquirir una máquina de esa magnitud, por lo que consideró que la entrega representa una oportunidad para impulsar obras que anteriormente resultaban difíciles de ejecutar.

Trejo también reconoció la disposición del presidente Asfura de trabajar con alcaldes de diferentes partidos políticos, al considerar que las necesidades de las comunidades deben estar por encima de las diferencias partidarias.

Las municipalidades de Erandique, Santa Cruz, Gualcince, San Francisco, San Andrés, Piraera y Candelaria recibieron sus equipos. (Foto: Casa Presidencial)

El alcalde sostuvo que el equipo permitirá atender problemas de infraestructura y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Erandique, especialmente de quienes dependen de los caminos rurales para movilizar sus productos y acceder a otros servicios.

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En la actividad participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler; el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina, y la gobernadora de Lempira, Michelle Rosa, entre otras autoridades.

El programa continuará con la distribución de maquinaria en el departamento hasta completar la cobertura de sus 28 municipalidades.

La iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer a los gobiernos locales, especialmente en zonas rurales donde la falta de equipo pesado representa una limitación para reparar carreteras, atender comunidades y desarrollar proyectos de infraestructura.

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Con la meta de llegar a las 298 alcaldías de Honduras, el Gobierno busca que las municipalidades tengan mayor capacidad para ejecutar obras sin depender exclusivamente de la contratación de maquinaria externa, particularmente en temporadas de lluvia o cuando se presentan emergencias en las vías de comunicación.