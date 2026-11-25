La reunión forma parte de una ronda de conversaciones con organizaciones de la sociedad civil para informar sobre las condiciones planteadas a la empresa y recibir propuestas sobre el sitio minero. (MICI)

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La Comisión Interministerial de Panamá informó a los principales gremios empresariales sobre los contactos iniciales con Minera Panamá.

Anunció que el futuro del yacimiento ubicado en Donoso, provincia de Colón, quedará sujeto a un proceso de participación ciudadana antes de que el Gobierno adopte una decisión.

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El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, encabezaron el encuentro con representantes del sector privado.

La reunión forma parte de una ronda de conversaciones con organizaciones de la sociedad civil para informar sobre las condiciones planteadas a la empresa y recibir propuestas sobre el sitio minero.

En noviembre de 2023, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictó por unanimidad que la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A., es inconstitucional.

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La mina de cobre a cielo abierto en Donoso se extiende junto a la vegetación tropical y la costa en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moltó afirmó que el Gobierno busca mantener informada a la población sobre las etapas del proceso.

“Queremos que los panameños sepan en qué parte del proceso estamos y cuáles son los pasos que siguen”, señaló el titular de Comercio e Industrias.

La Comisión Interministerial indicó que esta semana dará a conocer la empresa encargada de organizar el mecanismo de participación ciudadana.

Según el ministro Chapman, las consultas se desarrollarán bajo el marco del Acuerdo de Escazú, mediante encuentros presenciales y canales digitales.

“Solo se tomarán decisiones una vez que haya concluido el proceso de participación ciudadana correspondiente”, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró en 2023 la inconstitucionalidad del contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A.

El funcionario añadió que el Ejecutivo mantiene las cinco condiciones expuestas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en un mensaje al país, que están consignadas en la Constitución política de la República de Panamá.

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Los representantes empresariales que participaron pertenecen a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; el Sindicato de Industriales de Panamá, la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada; la Cámara Minera de Panamá y la Asociación Panameña de Exportadores.

El ministro explicó que la reunión celebrada el 23 de noviembre con Minera Panamá tuvo como objetivo comunicar formalmente las condiciones fijadas con anterioridad.

De acuerdo con Moltó, la compañía aceptó los términos presentados por Panamá, aunque el Estado deberá comprobar que los cumpla.

La definición sobre el futuro de la mina continúa pendiente. La Comisión señaló que las inquietudes y propuestas de la ciudadanía deberán recogerse, evaluarse y considerarse, con atención a las comunidades próximas al proyecto y a las distintas posiciones sobre el caso.

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Imagen de archivo. Una vista de las instalaciones de la minera canadiense First Quantum Minerals en la mina Cobre Panamá durante una gira de prensa, en Donoso, Panamá. REUTERS/Tarina Rodriguez

Moltó recordó que cualquier salida para el sitio minero deberá respetar la Constitución, el fallo de la Corte, las leyes y la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

Agregó que también tendrá que cumplir con los requisitos ambientales y prever un cierre definitivo financiado por la empresa, sin costo para el Estado.

Entre las condiciones, el Gobierno incluyó la terminación definitiva de los reclamos y arbitrajes contra Panamá. El funcionario indicó además que la actividad minera sostenía una red de unos 2.000 proveedores, incluidos cerca de 1.500 micro, pequeñas y medianas empresas panameñas, además de cooperativas.

El Ejecutivo informó que su estrategia para impulsar el crecimiento económico y el empleo contempla el turismo, los polos logísticos, la agricultura, el fortalecimiento de la producción industrial y la inversión extranjera.

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Los gremios aseguraron que valoraron la información expuesta durante el encuentro y destacaron la necesidad de que la población cuente con datos claros y espacios para presentar sus propuestas