Un chileno buscado por Interpol cayó en Parque Chacabuco

Guardar

Un ciudadano chileno de 35 años, requerido por Interpol por robos en Brasil, fue detenido en Parque Chacabuco junto con otro hombre de la misma nacionalidad tras un robo en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes policiales.

El sospechoso, oriundo de Valparaíso, utilizaba una identidad falsa en la Argentina. La consulta a las bases de datos internacionales permitió establecer que tenía un pedido de captura vigente desde el 26 de junio de 2023, dispuesto por el Juzgado Federal 2 de Volta Redonda, en el estado brasileño de Río de Janeiro.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió en un inmueble situado en Dávila al 1100. Según la investigación, los dos acusados habrían llegado al departamento del tercer piso desde una construcción lindera y luego habrían ingresado por el balcón.

La Policía de la Ciudad detuvo al chileno buscado por Interpol cuando robaba junto a un cómplice en Parque Chacabuco

El dueño de la vivienda llegó mientras los hombres aún estaban dentro del lugar. Ante esa situación, los sospechosos escaparon por los balcones con una mochila que llevaban los objetos sustraídos.

Un vecino advirtió la huida y comenzó a seguirlos. Personal de la Comisaría Vecinal 7B de la Policía de la Ciudad, que realizaba tareas de prevención en la zona, observó la secuencia e inició una persecución.

PUBLICIDAD

Los arrestos fueron en inmediaciones de Asamblea y Carabobo.

Uno de los hombres fue interceptado cuando intentaba colocar la mochila en un Fiat Cronos estacionado cerca del lugar. Las detenciones se concretaron en Asamblea y Carabobo y en Carabobo al 1200.

Dentro de la mochila, los agentes secuestraron una *notebook*, además de disponer el secuestro del vehículo utilizado por los acusados.

Al identificar a los detenidos y revisar los registros de Interpol, los policías confirmaron que uno de ellos era buscado por la Justicia brasileña por una serie de robos cometidos en Volta Redonda entre septiembre de 2022 y enero de 2023.

La Justicia brasileña lo busca por robos y lavado de activos.

De acuerdo con el requerimiento internacional, el ciudadano chileno está acusado de asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de arma de fuego y lavado de activos. La investigación en Brasil lo vincula con tres robos a viviendas.

PUBLICIDAD

En el último de esos hechos, según el pedido de captura, fue sustraída un arma perteneciente a un integrante de la Policía local.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo de Laura Faviana Kvitko, con intervención de la Secretaría 158, encabezada por Adrián Ignacio Das Dores. El juzgado ordenó las detenciones y el secuestro del automóvil, la mochila y la computadora.