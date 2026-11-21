Nicolás Pedraza y Romina González (X: @AgenciaElVigia)

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El jueves, Romina González envió un mensaje que, horas más tarde, cobraría una dimensión central en la investigación de su asesinato. “Llamá a la Policía”, le escribió a una compañera de trabajo. El pedido llegó después de una discusión con su pareja, Nicolás Pedraza. Esa noche, fue encontrada asesinada a puñaladas en el baño del bar Morrison, en Córdoba.

La secuencia que ahora busca reconstruir la Justicia comenzó durante el mediodía. Según el relato de una compañera de la víctima, Pedraza se presentó en la vivienda de Romina y protagonizó un episodio de violencia delante de familiares de la víctima.

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El acusado habría llegado bajo los efectos del alcohol o de drogas. En medio de la discusión, le quitó el celular después de preguntarle con quién hablaba. Fue así que la madre de la mujer intervino y le sacó el teléfono a Pedraza.

Según relató la joven en Telenoche, los familiares terminaron por echarlo de la casa y llamaron a la Policía. No obstante, no trascendieron detalles oficiales sobre la eventual intervención de la fuerza de seguridad ante ese altercado, ocurrido pocas horas antes del ataque en el bar.

Efectivos policiales custodian el acceso a un bar en Córdoba tras una agresión con arma blanca que dejó a una mujer y a un hombre con heridas. (El Doce.tv)

“Me manda un mensaje a las 12:25, me pone ‘llamá a la Policía’”, recordó la compañera de trabajo, quien sería la persona que descubriría a la joven asesinada y al acusado con múltiples lesiones cortantes.

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Con el correr de las horas, González tomó una decisión que revelaba su preocupación. No quería compartir el turno laboral con Pedraza y le pidió a Tiziana que ingresara antes al local. “Yo entraba a las 20 y ella me avisa que entrábamos a las 18 porque trabajábamos las dos solas. No quería trabajar con Nicolás por lo que había hecho a la mañana”, relató.

Ya camino al bar, Tiziana volvió a escribirle. Recibió como respuesta que Pedraza había llegado al bar, pero que supuestamente ya estaba por irse del lugar. El intercambio, sin embargo, le resultó extraño. “Ahí me di cuenta de que no era ella la que me estaba escribiendo. Le pongo ‘¿estás bien vos?’. Me pone ‘sí, sí, sí’; ella no escribe así. Ya no me contestó más”, aseguró.

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Minutos después, la joven llegó al bar ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 300, frente a la Cañada. Al ingresar, advirtió ruidos que provenían del sector de los baños. Allí encontró a Romina tendida en el suelo y con múltiples heridas de arma blanca.

El acusado permaneció internado en el Hospital de Urgencias tras sufrir lesiones cortantes en la escena del hecho (Municipalidad de Córdoba)

Pedraza también fue hallado herido cerca del cuerpo de la mujer, producto de un aparente intento de quitarse la vida. Luego de que se diera aviso a las autoridades, el sospechoso fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde quedó internado.

Otro de los testimonios que se conoció en las últimas horas correspondió a otra mujer, quien aseguró haber conocido a la víctima. Según contó a El Doce.tv, confirmó que González y Pedraza mantenían una relación. Además, indicó que se habrían conocido mientras trabajaban en el bar, donde la mujer ocupaba el rol de encargada.

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Actualmente, la principal línea de investigación apunta a que el hombre habría atacado a González. Del mismo modo, los investigadores también analizan si las lesiones que presentaba responden a un intento de suicidio posterior al ataque o a heridas producidas durante una posible defensa de la víctima.

El operativo policial incluyó el resguardo del bar y un corte parcial de tránsito en el área comprendida entre boulevard San Juan y la Cañada, además del cruce de Duarte Quirós y la Cañada.

La pesquisa deberá establecer con precisión qué ocurrió dentro del local, cuándo ingresó Pedraza y si hubo otras personas presentes antes de que la empleada encontrara la escena. Los registros de cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona podrían ser determinantes para reconstruir las últimas horas de Romina.

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