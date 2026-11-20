Se ofrece una recompensa de 20 millones por datos que permitan capturar a Bertulazzi

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En las últimas horas, cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos por asistir en su fuga a Leonardo Bertulazzi, el ex terrorista italiano que lleva diez días prófugo de la Justicia. El Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) los capturó en diversos puntos de Buenos Aires. Todos fueron acusados por la jueza María Romilda Servini del delito de favorecimiento de la evasión. Tras sus arrestos, fueron alojados en la alcaidía de la dependencia de la calle Cavia, a la espera de sus indagatorias.

Sus capturas se suman a la de Bettina Köpcke, pareja de Bertulazzi, detenida por la Federal e indagada este jueves en Comodoro Py, así como la de una pareja arrestada en la frontera entre Entre Ríos y Uruguay, en la terminal de Fray Bentos.

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Köpcke fue detenida el miércoles pasado, bajo la sospecha de que habría colaborado con la evasión de Bertulazzi. La mujer fue indagada ayer y negó haber participado en el escape. Según explicó su abogado, Rodolfo Yanzón, sostuvo que recién advirtió que su pareja no estaba en el departamento cuando la PFA tocó el timbre de la vivienda, cerca de las 8 de la mañana.

Bettina Köpcke tras su detención (Foto/@AleMonteoliva)

Además de haber estado en el departamento cuando se produjo la fuga, la mujer fue quien firmó como garante de la morigeración de la prisión preventiva de Bertulazzi.

Y uno de los elementos que analiza la Justicia es el contenido de un teléfono celular que el italiano dejó en una mochila dentro de la vivienda.

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En ese dispositivo se encontraron fotografías de 2025 en las que aparece Köpcke junto al portón de una propiedad ubicada sobre la calle Bolívar, por donde escapó el italiano. También había imágenes de cuerdas instaladas junto al balcón desde el cual el prófugo descendió con un arnés hasta un terreno lindero.

Los otros dos sospechosos vinculados al expediente son el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez. Fueron arrestados el 13 de noviembre cuando intentaban cruzar hacia Uruguay por el Complejo de Control Integrado próximo a Gualeguaychú. La PFA les secuestró seis teléfonos, ocho pendrives, dos computadoras, documentos y un vehículo con patente uruguaya.

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Ambos recuperaron la libertad horas después, aunque quedaron notificados de la causa.

Los sospechosos detenidos en Entre Ríos: posteriormente fueron liberados, aunque siguen vinculados a la causa

En relación a González Rodríguez, los investigadores detectaron comunicaciones suyas con Bertulazzi, además de un grupo de mensajería del que formaba parte el prófugo, de acuerdo con información incorporada al expediente.

Bertulazzi escapó el 11 de noviembre de la vivienda de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria, a la espera de su extradición a Italia. Lo hizo descendiendo con un arnés desde el balcón hacia un terreno lindero, una huída que incluyó un insólito dispositivo de carne de chancho y un tensiómetro para engañar a la tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Federal.

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Se cree que recibió asistencia para concretar la maniobra y salir del área. su ausencia no fue advertida hasta que se realizó un cambio de guardia de los efectivos policiales que custodiaban el edificio.

La fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo

Horas más tarde, cámaras de seguridad lo registraron en un local de ropa de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro, a más de 20 kilómetros desde San Telmo. Allí compró un gorro piluso gris topo, que pagó en efectivo, y se retiró a pie. Desde entonces, no hubo nuevos registros públicos sobre su paradero.

Poco después, los empleados del local declararon que el hombre se presentó como suizo y les contó que residía desde hacía años en la Argentina. También señalaron que permaneció unos 10 minutos en el comercio y que no advirtieron nada que les llamara la atención.

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El ex integrante de las Brigadas Rojas fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa. Había obtenido el estatus de refugiado en la Argentina en 2004, pero esa condición fue revocada en 2024. De hecho, la Corte Suprema avaló su extradición en julio de 2025.