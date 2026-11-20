La bebé ingresó con paro cardiorrespiratorio al Hospital Pediátrico y falleció horas después en la Unidad de Terapia Intensiva (Gentileza Diario Chaco)

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Una pareja fue detenida por la muerte de su hija de un mes, en un caso que investiga el presunto homicidio agravado por el vínculo en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. La pequeña había ingresado el miércoles 18 de noviembre al Hospital Pediátrico con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y falleció horas después en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en medio de sospechas de maltrato infantil y posible síndrome del bebé sacudido.

J.A.P., de 31 años, se desempeñaba como abogada en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1 del Poder Judicial del Chaco. Estaba en pareja con un hombre identificado como A.B.A., de 30, que ejercía como médico. Ambos fueron aprehendidos pasadas las 23 de este jueves, cuando efectivos de la División Delitos Contra las Personas los localizaron en el Hospital Julio C. Perrando, donde los padres se habían presentado para consultar sobre la entrega del cuerpo de su hija.

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Los uniformados concretaron la detención en ese mismo lugar. Según confirmaron fuentes policiales al Diario Chaco, J.A.P. quedó alojada en una dependencia policial, en tanto que A.B.A. fue trasladado a la Comisaría Novena de Resistencia. Al día siguiente, en la mañana del viernes, ambos fueron conducidos a la sede de Fiscalías para las diligencias formales del proceso.

La mujer publicó un mensaje de despedida para su hija en redes sociales horas antes de su aprehensión (Gentileza Diario Chaco)

El caso tomó estado público horas antes de la detención, cuando J.A.P. publicó en sus redes sociales un mensaje en el que despedía a su hija. “Fuiste muchísimo para este mundo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por este tiempo juntas”, expresó la mujer, sin que mediara aún ninguna medida judicial en su contra.

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La secuencia de los hechos comenzó el miércoles, cuando los padres llevaron a la bebé al Hospital Pediátrico. La niña ingresó con paro cardiorrespiratorio y el personal médico debió aplicar maniobras de reanimación para recuperar su actividad cardíaca. Dada la gravedad del cuadro, fue intubada e internada en la UTI. Los estudios complementarios, entre ellos una tomografía, revelaron edema cerebral y ausencia de respuestas reflejas. Horas después, la bebé murió.

A partir de los antecedentes clínicos y de los relatos de los propios progenitores ante los médicos, surgieron las primeras sospechas de un posible síndrome del bebé sacudido, una forma grave de traumatismo craneal que puede producir lesiones cerebrales severas. El informe médico-forense, según la información policial, consignó un síndrome de posparo, hipertensión endocraneana con edema cerebral y hemorragia subaracnoidea. El documento también mencionó indicios de maltrato infantil y probable neumonía aspiratoria.

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A ese cuadro se sumó un antecedente que profundizó las sospechas: fuentes judiciales confirmaron a Diario Chaco que, aproximadamente dos semanas antes de su muerte, la bebé había recibido atención médica por una fractura de fémur. Ese dato aportó un elemento central a la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, a cargo de la fiscal Ingrid Wenner, quien debe esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la niña. La investigación continúa.