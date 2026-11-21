Tatiana Fernández

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La investigación por el crimen de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, reunió imágenes de cámaras de seguridad, registros telefónicos, el testimonio de un vecino, prendas secuestradas durante un allanamiento y los resultados de la autopsia. Con ese cuadro indiciario, la Justicia procesó con prisión preventiva a Renato Iván Tabella, señalado como el último hombre que estuvo con la víctima en el departamento de la calle Libertad al 1200, en la ciudad de Buenos Aires.

El acusado se negó a declarar en la indagatoria. La resolución judicial, firmada el 11 de noviembre, le atribuyó de manera provisoria el homicidio de Fernández y el robo de dos teléfonos celulares y las llaves del departamento. La calificación escogida fue homicidio criminis causa —por considerar que el ataque estuvo ligado al apoderamiento de las pertenencias—, agravado por mediar violencia de género. La familia de la víctima es representada por el abogado Marcelo Biondi.

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El punto de partida fue la reconstrucción del encuentro. Fernández trabajaba junto a otras mujeres que ofrecían encuentros sexuales pagos y utilizaban distintos sitios web para ser contactadas. De acuerdo con el expediente, el último cliente que recibió había usado el nombre de “Iván” y se comunicó por WhatsApp con una línea que luego fue vinculada a Tabella.

El acusado en inmediaciones al departamento en el que Tatiana fue asesinada

Durante el allanamiento en la habitación 108 de un hotel de la calle Juan Domingo Perón 1555, los investigadores secuestraron un teléfono Samsung que estaba entre las pertenencias de Tabella. El IMEI del aparato fue asociado con la línea desde la que se contactó a la víctima. La extracción forense del celular también detectó ingresos a un sitio de encuentros sexuales pagos y la consulta de un perfil relacionado con una de las mujeres que compartía el departamento con Fernández.

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Para la Justicia, esos elementos permitieron establecer el vínculo entre el acusado y la cita que culminó con el crimen. La resolución sitúa el ingreso al edificio a las 00:47 del 25 de octubre de 2026.

Las cámaras registraron el ingreso, la salida y la fuga

Las filmaciones fueron otra de las pruebas centrales. Las cámaras de la zona captaron al hombre identificado por la investigación como Tabella cuando entró al edificio de Libertad 1228 y, más tarde, cuando se retiró. Según la reconstrucción judicial, salió a la 1:59 y caminó por Libertad en dirección a Juncal.

Las cámaras de seguridad fueron claves en la investigación

El seguimiento continuó por Juncal, la avenida 9 de Julio, Carlos Pellegrini, Arenales y Suipacha. Entre las 02:08 y las 02:11, fue visto en inmediaciones de la Plaza General San Martín, donde corrió y cruzó la avenida Leandro N. Alem hasta perderse de vista.

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En el hotel donde fue detenido, la Policía secuestró zapatillas negras, un jean azul, una remera gris de manga larga y otras prendas. El juzgado señaló que la vestimenta era similar a la que llevaba el hombre que apareció en las cámaras cuando ingresó al departamento de Fernández.

El vecino que escuchó gritos y golpes durante la madrugada

Un huésped brasileño que se encontraba en el departamento lindero declaró que, tras regresar de cenar con su madre y su hermana, escuchó risas y voces fuertes provenientes de una vivienda cercana. Poco después, su madre lo despertó porque los ruidos habían aumentado.

El testigo relató que oyó gritos en tono de discusión y golpes de fuerte intensidad. Dijo que el estruendo le hizo pensar que alguien intentaba abrir la puerta de su departamento. La resolución valoró esa declaración junto con las pericias médicas y la secuencia horaria determinada por las cámaras.

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Un vecino escuchó gritos

La autopsia determinó que murió por compresión en el cuello

El informe de autopsia estableció que Tatiana Fernández murió por asfixia mecánica por compresión cervical, un mecanismo compatible con estrangulación. Los especialistas aclararon que no podían excluir por completo otras formas de asfixia, como la oclusión de las vías respiratorias o la compresión del tórax y abdomen, ya que no siempre dejan señales en las zonas anatómicas afectadas.

Imágenes de la escena del crimen

Entre los hallazgos considerados relevantes, se consignaron lesiones en el cuello y en tejidos internos. La pericia incluyó una fractura del asta superior derecha del cartílago tiroides, con hemorragias en zonas próximas, además de signos de sangrado en estructuras de la laringe. La Justicia tomó esos resultados como respaldo de la hipótesis de una compresión cervical.

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El estudio odontológico sumó una lesión de alrededor de un centímetro en la cara interna de la mejilla derecha. Según el informe, la marca era compatible con una compresión de los tejidos blandos contra las piezas dentarias.

Las lesiones defensivas y los golpes en el cuerpo de la víctima

Los médicos forenses describieron equimosis en el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano izquierda de Fernández. El informe concluyó que esas lesiones contusas podían vincularse a un mecanismo de defensa.

La autopsia también detectó golpes y hematomas en el rostro y el cuero cabelludo. Los peritos consideraron que podían asociarse a una acción física destinada a someter a la víctima. Además, documentaron marcas en ambas piernas y en el pie izquierdo.

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La Policía encontró un preservativo abierto y otro cerrado

Para el juzgado, el cuadro de lesiones, el relato del vecino y la presencia de Tabella en el departamento forman parte de una misma secuencia. La resolución sostuvo que Fernández intentó resistir la agresión antes de morir.

Las heridas que tenía Tabella cuando fue examinado

Dos días después del hecho, el Cuerpo Médico Forense revisó a Tabella. El informe consignó cortes en el dedo meñique y el pulgar de la mano izquierda, una lesión cortante en el pulgar derecho, excoriaciones en las manos y el antebrazo, además de una marca en el glúteo derecho.

El médico no pudo establecer con certeza cuándo se produjeron esas lesiones ni su relación precisa con el homicidio. Sin embargo, la resolución las incorporó al conjunto de indicios evaluados durante el procesamiento.

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Los teléfonos y las llaves que faltaban en la escena

Cuando una amiga de Fernández logró ingresar al departamento con la ayuda de un cerrajero, cerca de las 08:20, encontró a la joven sobre una cama, boca arriba y parcialmente cubierta con un cubrecama. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató su muerte a las 08:48.

En el lugar no estaba uno de los teléfonos de Fernández. La resolución sostiene que Tabella salió del inmueble con dos iPhone —un modelo 14 y otro XS azul o negro— y las llaves del departamento. También menciona el descarte de un elemento colocado en uno de los equipos, dentro de una lata que fue secuestrada en la causa.

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El departamento donde mataron a Tatiana Fernández

La hipótesis judicial es que el acusado atacó a Fernández y se apoderó de sus pertenencias antes de abandonar el edificio. Esa conexión entre el homicidio y el supuesto robo es la base de la imputación por homicidio criminis causa.

En tanto, continúa la investigación por el femicidio de Daniela Villalba, también trabajadora sexual, en Córdoba. Se trata del primer crimen adjudicado a Tabella. Fuentes del caso indicaron que la autopsia determinó que murió por la pérdida de sangre. Los forenses detectaron heridas múltiples, principlamente, en el cuello y en el torso.