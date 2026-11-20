El personal de criminalística con trajes de protección trabajó en un operativo nocturno para recuperar el cuerpo de Lescano

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La Justicia de San Juan investiga como presunto homicidio la muerte de Miguel Lescano, el hombre de 66 años que había sido hallado flotando en Playa Hermosa, departamento Ullum. Inicialmente, sospechaban que podría haber muerto por ahogamiento, pero el resultado preliminar de la autopsia determinó que sufrió una muerte violenta. Ahora, las autoridades intentan identificar una camioneta que aparece en una de las cámaras de seguridad. Todo indica que habría sido estrangulado con un cable.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal a cargo del caso, Adolfo Díaz, indicó que el mecanismo utilizado para darle muerte habría sido una asfixia mecánica por sumersión y/o estrangulación con un lazo. “El diagnóstico será correlacionado con los resultados de los estudios histopatológicos solicitados”, explicó.

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De esta manera, el fiscal confirmó el giro que tomó la investigación, tras remarcar que las lesiones no pudieron advertirse con claridad en el primer momento, cuando el cuerpo fue recuperado del agua el martes. Lescano fue encontrado flotando a unos 30 metros de la costa, en una zona ubicada a aproximadamente 4 kilómetros del acceso a Playa Hermosa.

El examen forense detectó dos surcos en el cuello de Lescano. Por este motivo, la hipótesis de una lesión autoinfligida quedó descartada en esta etapa de la pesquisa. “Entendemos que no es autoinfligido, precisamente porque son dos surcos”, sostuvo Díaz al remarcar que todavía restan peritajes para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

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Miguel Lescano tenía 66 años y había sido denunciado como persona desaparecida

Según pudo confirmar Infobae, las marcas sugieren que un elemento habría rodeado dos veces el cuello de la víctima. Este indicio le dio la pauta a los investigadores de que se trató de una situación que consideró difícil de producir por la propia persona.

De la misma manera, informó que los investigadores secuestraron colillas de cigarrillos que estaban cerca de donde apareció el cuerpo y un cable blanco de alrededor de 97 centímetros, que sería parte de un cargador de teléfono celular.

Ahora, los peritos deberán determinar si ese elemento tuvo relación con la muerte. “Creemos que, por el ancho de la marca que ha quedado en el cuello, ha sido un cable”, afirmó el fiscal sobre el tipo de lazo que habría sido utilizado en el crimen. No obstante, aclaró que esa posibilidad aún está bajo análisis.

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También se relevaron huellas de vehículos en el área. Díaz indicó que, por sus dimensiones, podrían corresponder a una camioneta. La zona puede ser alcanzada a pie o en vehículo por una huella de tierra, aunque el trayecto desde la ruta hasta la orilla es de unos 4 kilómetros.

El cuerpo de Lescano fue encontrado mientras flotaba en el dique de Ullum

Hasta el momento, la investigación cuenta con una cámara que registró a Lescano cuando caminaba junto a su bicicleta y luego se subía al rodado. En esas imágenes, según informó la fiscalía, el hombre estaba solo.

La estimación inicial ubica la data de muerte entre las 21:00 y las 00:00 horas del 16 de noviembre. La filmación disponible sería de alrededor de las 20:00 de esa jornada. A la vez, los investigadores buscan establecer si un domo ubicado en el ingreso a Playa Hermosa almacenó imágenes que puedan aportar datos al expediente.

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No obstante, no fue hasta la mañana del martes 17 que la hermana de la víctima, con quien convivía, radicó una denuncia por desaparición. Según pudo saber este medio, la mujer relató a las autoridades que la última vez que lo vio fue el lunes cerca de las 19:00 horas, es decir, antes de que también fuera registrado por las cámaras.

El fiscal indicó que se entrevistó a familiares, amigos y personas que dijeron haber visto a la víctima durante las horas previas a su desaparición. Tras iniciarse la búsqueda, una de las sobrinas de Lescano dio aviso a la policía sobre el hallazgo de una pantufla que reconoció como pertenencia del hombre.

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La fiscalía ordenó estudios toxicológicos y genéticos para determinar si el ataque ocurrió en otro lugar.

En ese momento, la mujer había salido a recorrer la zona en moto, con el objetivo de poder dar con su paradero. Luego de que encontrara el calzado cerca de las 20:00 horas del martes, las autoridades profundizaron la búsqueda en la zona y dieron con el cuerpo en el dique.

Al ser entrevistada, la sobrina de la víctima contó que su tío padecía esquizofrenia y había pasado sus últimos diez años internado en una clínica de salud mental. Sin embargo, hace dos meses habían decidido que viva con su hermana, debido a que sufría problemas del corazón.

La causa continúa en una etapa inicial y no hay personas detenidas ni sospechosos identificados. “Todavía no tenemos a ninguna persona vinculada con la supuesta muerte”, señaló Díaz, tras indicar que en la escena no se habrían hallado indicios de violencia.

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Los investigadores no descartarían que el ataque haya ocurrido en otro sitio, aunque la hipótesis preliminar es que el cuerpo pudo haber sido depositado e ingresado al agua en el sector donde fue hallado. Por esta razón, los bomberos, canes y distintas dependencias policiales continuarán con los rastrillajes para localizar otros elementos de interés.

Entre las medidas ordenadas se encuentran estudios toxicológicos, anatomopatológicos y genéticos, además del análisis de muestras tomadas durante la autopsia. Esos resultados serán incorporados a la investigación para determinar la mecánica de la muerte y establecer eventuales responsabilidades.