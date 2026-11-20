El hijo de la mujer de 87 años fue detenido en City Bell en el marco de la causa que investiga su muerte (Fuente: 0221)

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Una mujer de 87 años murió luego de ser encontrada con un cuadro de desnutrición y deshidratación en una vivienda de City Bell, partido de La Plata. Por el caso, la Justicia ordenó la detención de su hijo de 50 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa se inició el 9 de octubre, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación de una adulta mayor en una casa situada en la calle 471, entre 14 y 14 A. Personal de la comisaría Décima de La Plata se presentó en el domicilio y pidió una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para asistir a la mujer.

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La víctima, identificada con las iniciales M.L.R., fue trasladada a un centro de salud. Según 0221, el examen médico constató un cuadro de abandono, desnutrición y deshidratación. La mujer murió el 12 de octubre, tres días después de su internación.

Durante el primer procedimiento, los agentes entrevistaron a una vecina que había advertido la situación. De acuerdo con su declaración, el cuidado de la mujer estaba a cargo de su hijo, identificado con las iniciales S.C.M. El hombre fue llevado inicialmente a una dependencia policial y las autoridades judiciales dispusieron su aprehensión.

La zona donde fue hallada la mujer está ubicada en la zona de calle 471, entre 14 y 14 A, en City Bell (Google Maps)

Tras el fallecimiento de la víctima, el acusado recuperó la libertad en el marco de recursos judiciales. Sin embargo, el expediente siguió en trámite y el Ministerio Público Fiscal ordenó nuevas medidas para reunir elementos de prueba y determinar las circunstancias en las que se encontraba la adulta mayor antes de ser hospitalizada.

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La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, y del Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata, cuya titular es la jueza Marcela Garmendia.

Con el avance de esas diligencias, la Justicia ordenó un registro domiciliario y la segunda detención del hombre. El operativo se realizó el miércoles 18 de noviembre en una vivienda de City Bell, donde efectivos de la DDI lo encontraron como único ocupante del inmueble.

La investigación procura determinar si el acusado incumplió el deber de asistencia y cuidado que, según la denuncia inicial, tenía respecto de su madre. La causa también debe establecer si existe un vínculo penal entre las condiciones de salud detectadas durante la internación y el fallecimiento posterior.

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El expediente está caratulado como abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, en concurso real con amenazas. Se trata de una imputación provisoria, que puede modificarse durante la investigación judicial, según informó el medio local.

En este caso, la acusación incorpora el agravante del vínculo familiar. El artículo 107 del Código Penal prevé que los límites mínimo y máximo de la pena aumenten en un tercio cuando el delito es cometido por un hijo contra su padre o madre. La escala penal de esa figura podría ir de 6 años y 8 meses a 20 años de prisión, en caso de que una sentencia judicial establezca la responsabilidad penal del imputado.

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La calificación también incluye amenazas en concurso real. El alcance de esa acusación dependerá de los hechos que la fiscalía atribuya y de la prueba que se incorpore al expediente. Para las amenazas simples, el artículo 149 bis del Código Penal prevé penas de seis meses a dos años de prisión, aunque existen escalas diferentes si intervienen armas, anonimato o coacciones.

La causa permanece en etapa de investigación y está a cargo de la fiscal Di Lorenzo, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 5. Los próximos avances dependerán de las diligencias pendientes, las pericias que se ordenen y las decisiones judiciales que se adopten sobre la situación del acusado.

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