El intento de fuga ocurrió el pasado 18 de agosto y dejó varios vehículos policiales dañados (Facebook: Neuquén en Noticias)

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Un hombre identificado como Jesús Juan fue condenado a tres años de prisión efectiva tras admitir una serie de delitos cometidos en la ciudad de Neuquén. Entre el historial adjudicado se encontró el robo y la adulteración de patentes, además de una persecución policial de más de 14 kilómetros en la que chocó contra autos particulares, móviles y motocicletas policiales.

La pena fue acordada entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa mediante un procedimiento abreviado. El juez de garantías Raúl Aufranc homologó el acuerdo durante una audiencia en la Ciudad Judicial, declaró penalmente responsable al acusado y dispuso su detención para que comience a cumplir la condena.

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La resolución quedó firme de inmediato debido a que las partes renunciaron a los plazos previstos para cuestionarla. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el condenado reconoció todos los hechos incluidos en la acusación.

El episodio de mayor gravedad ocurrió el pasado 18 de agosto, cuando Juan conducía una Toyota Hilux que había sido robada semanas antes. La camioneta circulaba sin patentes ni espejos retrovisores por el sector de Valentina Norte Rural, donde agentes de la División Tránsito Rural intentaron identificar a su conductor.

El condenado robó un Chevrolet Cruze, sustituyó sus patentes y amenazó a residentes en el patio de una vivienda.

Según detalló el MPF, el hombre no respondió a las indicaciones de los efectivos y aceleró en dirección hacia ellos. Los policías debieron apartarse para evitar ser atropellados, tras lo cual comenzó una persecución que recorrió más de 14 kilómetros por distintas zonas de la capital neuquina.

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Durante la huida, el conductor cruzó semáforos en rojo e impactó contra un Volkswagen Gol Trend. Luego ingresó al barrio Valentina Sur, donde chocó contra vehículos policiales y motocicletas manejadas por integrantes de la fuerza policial.

Uno de los momentos centrales de la secuencia se produjo cuando el acusado realizó una maniobra en reversa y embistió una motocicleta Honda Tornado. La arrastró cerca de 30 metros, aunque el efectivo que la conducía logró arrojarse al suelo antes del impacto, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía.

Después, el acusado chocó otra moto policial y derribó a un segundo agente. La persecución terminó cuando la Toyota Hilux impactó contra una camioneta de la Policía y un poste, lo que impidió que continuara su marcha y permitió concretar su detención.

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Según LM Neuquén, las autoridades consideraron que el recorrido y las maniobras del conductor generaron riesgos para personas ajenas al operativo, además de daños sobre vehículos oficiales y particulares.

Una cámara de seguridad registró el intento de escape en una camioneta Toyota Hilux robada

La investigación del MPF abarcó hechos ocurridos entre octubre de 2024 y julio de 2026. En ese período, el condenado recibió una Peugeot Partner que había sido sustraída y alteró su chapa patente para usarla sin que pudiera ser identificada por los controles.

También fue responsabilizado por el robo de un Chevrolet Cruze. Tras apoderarse del auto, sustituyó las patentes e intentó escapar cuando intervino la Policía. Esa persecución se extendió durante unos 30 minutos y terminó con un choque contra un móvil oficial.

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De acuerdo con la acusación fiscal, luego de abandonar el Chevrolet Cruze, el hombre siguió la fuga a pie e ingresó al patio de una vivienda. Allí amenazó a quienes se encontraban en el lugar antes de que el episodio concluyera.

Otro de los hechos imputados fue el robo de la Toyota Hilux utilizada en la última persecución. El vehículo estaba estacionado frente a una panadería y tenía las llaves en su interior. Juan la sustrajo y posteriormente reemplazó la patente. La camioneta fue recuperada varias semanas después, aunque volvió a quedar vinculada con el acusado el 18 de agosto, cuando se produjo la persecución.

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El fiscal del caso, Horacio Maitini, explicó durante la audiencia los elementos que fueron tenidos en cuenta para definir el monto de la condena. Entre los atenuantes, mencionó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el imputado, la inexistencia de antecedentes condenatorios y el hecho de que tiene una hija pequeña.

También consideró la situación personal de Juan, quien se encontraba en una situación de analfabetismo y no poseía documentación. Sobre este punto, Maitini destacó el trabajo coordinado entre la defensa pública y el Registro Civil de la provincia para gestionar su identificación mientras cumplía prisión preventiva.

Como factores agravantes, la Fiscalía remarcó la reiteración de conductas vinculadas con vehículos robados y patentes sustituidas, las fugas ante la presencia policial y el peligro generado durante las persecuciones. Además, incluyó los daños provocados sobre patrulleros y motocicletas de la Policía.

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