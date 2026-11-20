Las autoridades incautan paquetes con estupefacientes ocultos en envases de queso durante un intento de ingreso a la cárcel de Bouwer en Córdoba. (El Doce.tv)

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Oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba frustraron el ingreso de cocaína y marihuana al penal. Los estupefacientes estaban escondidos en potes de queso crema, que estaban destinados para uno de los reclusos.

El hecho ocurrió en el ingreso al Complejo Carcelario N°1 “Rvdo. Francisco Luchesse”, en Bouwer, donde el control de requisa interceptó a una persona que intentaba ingresar cuatro paquetes con las sustancias al establecimiento.

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De acuerdo con la información difundida por el Servicio Penitenciario de Córdoba, el personal advirtió irregularidades en dos potes de queso untable y en el envoltorio de una reconocida marca de queso.

Pese a que no difundieron el pesaje total de la droga, se sabe que dos de los paquetes contenían cocaína y los otros dos marihuana.

El Servicio Penitenciario de Córdoba indicó que se activaron las actuaciones correspondientes, sin difundir detalles sobre la intervención de otras áreas ni sobre una eventual causa judicial.

El episodio volvió a poner el foco sobre las revisiones realizadas en los accesos a los establecimientos penitenciarios.

El penal de Bouwer

Un operativo anterior en Bouwer terminó con el secuestro de droga escondida dentro de unas zapatillas

Un operativo de control en el acceso al salón de visitas del Complejo Carcelario N°1 permitió detectar envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana ocultos dentro de unas zapatillas. Los escáneres ubicados en el ingreso identificaron los elementos antes de que la persona alcanzara el área de visitas, momento en que los agentes revisaron el calzado y encontraron 11 paquetes en su interior.

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Tras el descubrimiento, según informó El Doce.tv, los envoltorios fueron secuestrados y se dio aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba. El oficial de servicio quedó a cargo de las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

El Complejo Carcelario N°1 recibe visitas de personas vinculadas con los internos alojados allí, lo que convierte los controles de ingreso en un punto crítico para impedir el ingreso de elementos no permitidos.

A fines del mes de agosto, una requisa de rutina dejó al descubierto el intento de ingresar 10 chips de telefonía celular ocultos dentro de una mochila infantil.

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Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias avanzaron con el secuestro de la mochila y de los 10 chips y dieron aviso a la Justicia para el inicio de las actuaciones correspondientes.

La información oficial no precisó a quién estaba destinado el ingreso del bolso ni en qué sector exacto del penal se iba a entregar.

En otro episodio registrado en el mismo complejo, agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de libertad durante una inspección de rutina. La alarma se encendió cuando el personal advirtió que varios cítricos presentaban cortes inusuales que motivaron un examen más exhaustivo.

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Al abrirlos, los agentes constataron que los limones carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias. El procedimiento permitió secuestrar ocho bolsitas de nylon con sustancia vegetal compatible con marihuana y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta compatible con cocaína.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas y dispuso medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal.