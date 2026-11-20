Un comerciante de 49 años murió tras recibir una puñalada durante un intento de robo en su supermercado de Isidro Casanova. (El Bonaerense)

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Un comerciante de 49 años murió fue asesinado cuando trató de evitar el robo de dos botellas de cerveza en un supermercado de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza. El agresor utilizó un cuchillo durante un forcejeo con el dueño del local y escapó antes de la llegada de la Policía.

La víctima fue identificada como Dai Jianrong, aunque vecinos de la zona lo conocían como Lucas. Era propietario del supermercado Los Hermanos, situado en la esquina de París y Fitz Roy.

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De acuerdo con lo informado por el portal El Bonaerense, el episodio ocurrió cerca del mediodía, cuando un hombre ingresó al supermercado y se dirigió a las heladeras del local. Allí, tomó dos botellas de cerveza y las ocultó debajo de su campera con la intención de irse sin pasar por la caja.

Dai Jianrong habría detectado la maniobra a través de las cámaras de seguridad, instaladas en los pasillos. Al intervenir, le reclamó al hombre que devolviera los productos antes de retirarse del comercio.

La situación derivó en una discusión y, luego, en un enfrentamiento físico entre ambos. Durante ese forcejeo, el sospechoso extrajo un arma blanca y atacó al propietario del local.

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La puñalada impactó en uno de los costados del cuerpo de Jianrong y le causó una lesión de gravedad que requirió atención médica inmediata.

Luego de la agresión, quienes se encontraban en el supermercado asistieron al comerciante hasta que el personal médico llegó al lugar. Jianrong ingresó consciente al centro de salud, aunque con un cuadro reservado por la profundidad de la herida.

El personal médico intentó estabilizarlo, pero murió pocas horas después como consecuencia de las lesiones provocadas durante el ataque. La causa busca determinar cada circunstancia del hecho y establecer la responsabilidad penal de quien lo apuñaló.

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El comercio permaneció como escenario de las primeras diligencias judiciales y policiales. Los investigadores procuran reconstruir la secuencia completa del hecho, y hasta el cierre de las primeras actuaciones no se había informado ninguna detención.

El sospechoso continúa prófugo. Ahora, la Policía trabaja para ubicarlo y concretar su arresto. En esa tarea resultarán relevantes las filmaciones del comercio, que habrían registrado parte de los movimientos previos al enfrentamiento, además de los relatos de las personas que presenciaron el hecho. También deberá establecerse si el hombre actuó solo y cuál fue el recorrido que hizo tras abandonar el lugar.

El autor del homicidio huyó a pie del establecimiento tras la agresión y permanece prófugo de la Justicia. (Noticias XFN)

Mataron a un hombre en Villa Luzuriaga

Manuel Failde, un jubilado de 68 años, fue asesinado de un tiro en la cara el martes último en una chatarrería ubicada en la calle Monseñor Bufani al 1600, en el barrio de Villa Luzuriaga, en La Matanza. La principal hipótesis es que murió en el marco de una falsa compra de dólares: según el testimonio de su hijo, al mediodía había recibido a un cambista conocido como “Marciano”. El DVR de las cámaras de seguridad y dinero en efectivo fueron sustraídos del lugar.

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El crimen fue reportado por dos trabajadores de telefonía celular que realizaban reparaciones en la terraza del edificio. A las 17 horas, al bajar para retirarse, encontraron a Failde inconsciente en el piso, rodeado de sangre, con una herida de bala en la cabeza.

La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, tomó un giro cuando “El Marciano” dejó de ser el principal sospechoso. Fue otro cambista, apodado “El Bujía”, quien señaló a Javier Brescia, oriundo de Merlo, como el autor del crimen. Brescia era colaborador de ese cambista y habría matado a Failde para robarle.

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La Policía Bonaerense lo detuvo al otro día del crimen, en un operativo de la DDI y la Departamental local. Su Fiat Duna blanco fue clave en la pesquisa: las cámaras de seguridad de Morón captaron el vehículo en la zona donde fueron descartados los documentos de la víctima. El arma utilizada y el dinero robado aún no fueron encontrados.