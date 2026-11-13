Crimen y Justicia

Inaudita captura: detuvieron a padre e hijo mientras intentaban robar 13 patos de los Lagos de Palermo

Personal de la Policía de la Ciudad descubrió a un hombre de 36 años y al adolescente de 15 mientras introducían a las aves en una camioneta cerrada en el Parque 3 de Febrero. Las aves, que estaban dispuestas en cajas de cartón, fueron devueltas a su habitat natural

Un grupo de crías de patos fueron halladas en el interior de uin vehículo, adentro de cajas de cartón, luego de que padre e hijo los robaron de los lagos de los bosques de Palermo (Policía de la Ciudad)
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La Policía de la Ciudad detuvo este viernes por la madrugada a un hombre de 36 años y a su hijo adolescente de 15 tras encontrar 13 patos robados del Lago de Regatas, en Palermo, dentro de una camioneta Renault Kangoo.

El procedimiento policial, que ocurrió cerca de las 6, ocurrió mientras los sospechosos cargaban cajas con las aves en el Parque 3 de Febrero.

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Cría de patos que fueron rescatadas por personal policial luego del robo en los Lagos de Palermo (Policía de la Ciudad)
Cría de patos que fueron rescatadas por personal policial luego del robo en los Lagos de Palermo (Policía de la Ciudad) (Policía de la Ciudad)

Un agente de la Comisaría Vecinal 14 C advirtió el movimiento y pidió apoyo para inspeccionar el vehículo. Los efectivos hallaron tres cajas de cartón con los animales, que fueron recuperados y devueltos al lago; también secuestraron el rodado.

El hombre y su hijo residen en San Martín, provincia de Buenos Aires. La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Nancy Aron, ordenó la detención de ambos.

Un aberrante antecedente en 2025

El caso tuvo un insólito y repudiable antecedente en septiembre de 2025 cuando un joven de aproximadamente 20 años robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los trasladó en auto hasta una vivienda, donde los soltó en una pileta con agua clorada. Las aves fueron retiradas de su hábitat y expuestas a un ambiente que pudo afectar su salud.

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El hecho no fue una reacción improvisada: el joven arrojó migas de pan sobre la orilla para atraer a los animales y, cuando comenzaron a comer, los tomó bruscamente de la cabeza mientras un acompañante filmó la secuencia y el vehículo esperaba estacionado sobre la avenida Sarmiento.

Se robó dos gansos de los Lagos de Palermo ylos metió a nadar en la pileta de su casa

Vale recordar que los gansos necesitan fuentes de agua limpia y sin tratamientos químicos para realizar actividades naturales de baño y acicalado. La inmersión en agua con cloro puede causar irritación en las almohadillas de las patas y en la piel de estas aves acuáticas. La ingesta de esa agua también puede provocar problemas gastrointestinales, entre ellos diarreas hemorrágicas.

Los gansos alternan durante buena parte del día entre el agua y la tierra, donde se alimentan de pasto y hierbas. El traslado a una pileta doméstica alteró esas condiciones y los expuso a un entorno ajeno a sus necesidades naturales.

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