Sociedad

Insólito y repudiable: robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a nadar a la pileta de su casa

Las imágenes muestran que el hecho fue premeditado. El joven arrojó migajas de pan en la orilla para que los patos salieran del agua y así poder agarrarlos del cuello

Se robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los metió a nadar en la pileta de su casa (Gentileza C5N)

Un hecho insólito, cruel y repudiable generó indignación este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Un joven fue filmado por su amigo mientras robaba dos gansos de los Lagos de Palermo para luego trasladarlos hasta su casa y soltarlos en la pileta de su jardín, como si se tratara de un juego gracioso.

Las imágenes, que fueron difundidas por C5N, muestran cómo el joven —de alrededor de 20 años— actúa con total impunidad: primero tira en la orilla migas de pan para que los animales se acerquen, y cuando empiezan a comer los toma bruscamente de la cabeza y los mete en un auto, que estaba estaciones sobre la avenida Sarmiento.

En una segunda secuencia, ya en su domicilio, se los ve nadando en una piscina con agua tratada con cloro, un ambiente completamente ajeno y dañino para su salud.

Las aves acuáticas, incluyendo a los gansos, son especialmente vulnerables al cloro y deben tener acceso a fuentes de agua limpia y no tratadas con químicos para poder realizar sus actividades naturales de acicalado y baño.

Una vez en su casa, el joven filmó a los gansos dentro de la pileta con agua clorada; que es perjudicial para estos animales

Si los gansos se sumergen en agua con cloro pueden sufrir irritación en las almohadillas de sus patas y en la piel. Incluso, la ingesta de agua clorada puede provocarles problemas gastrointestinales, incluyendo diarreas hemorrágicas.

El episodio ocurrido en Palermo no solo constituye un robo, sino también un claro caso de maltrato animal, ya que estos animales fueron arrancados de su hábitat natural, donde pasan gran parte del día alternando entre el agua y la tierra para alimentarse de pasto y hierbas.

Al ser trasladados a una pileta de cemento con agua clorada, no solo quedaron aislados de su comunidad. sino que también fueron expuestos a un entorno hostil que puede afectar gravemente su bienestar.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la premeditación del hecho. La secuencia fue grabada por un acompañante, lo que revela que la acción estaba organizada con el objetivo de filmarla y luego difundirla en redes sociales, como si fuera una “hazaña graciosa”.

Si bien este caso resulta atípico por el traslado de los gansos hasta una propiedad privada, no es la primera vez que se registran episodios de este tipo. En otras oportunidades, jóvenes fueron vistos molestando a los animales o apostando entre ellos, quién se animaba a sacarlos del lago para sacarse una foto.

