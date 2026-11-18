Integrantes de organizaciones feministas y ciudadanas en general se manifiestan para alertar contra la elevada cifra de feminicidios, en Montevideo (Uruguay). (Archivo/ EFE/ Meri Parrado)

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En la previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio del Interior de Uruguay publicó datos sobre los delitos vinculados a la violencia doméstica. El dato más alarmante que surge del informe es el de los femicidios: en los primeros 10 meses del año hubo 16 homicidios por violencia basada en género y 13 intentos.

Esto quiere decir que cada 10 días se intentó matar o se mató a una mujer en Uruguay por su condición de tal.

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La cantidad de femicidios que ocurrieron entre enero y octubre es algo inferior a los niveles más altos de estos crímenes en la última década, registrados en 2018 y 2022 (24). El año pasado hubo 17 femicidios en el mismo período.

Casi cuatro de cada 10 de estos crímenes se cometieron con un arma de fuego; un 31% ocurrió con un arma cortopunzante, un 13% con un objeto pesado y otro 13% con otros objetos. No hay información sobre cómo ocurrió el 5% restante.

Denuncias por violencia doméstica se mantienen estables en Uruguay (EFE/Federico Anfitti/Archivo)

En general, los crímenes contra mujeres por su condición de tales ocurrieron en una casa (el 88%). Un 6% se produjo en la vía pública y el 6% restante, en otro lugar.

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El 56% de las mujeres asesinadas convivía con el agresor en el momento del hecho; un 31% nunca había convivido con él y un 13% había convivido anteriormente.

En el 87% de los casos no había denuncias previas y en el 13% restante sí, pero las mujeres no contaban con medidas vigentes al momento del hecho.

Femicidio de Avril, en junio, generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

De los datos del Ministerio del Interior se puede extraer un perfil de los femicidas.

Todas las personas que asesinaron a una mujer por violencia basada en género entre enero y octubre son hombres. El tramo de edad que concentra la mayor cantidad de femicidios es el de 18 a 28 años (33%). Le siguen los grupos de 39 a 48 y de 49 a 58 años, con un 20% cada uno; el de 29 a 38 años, con un 13%; el de 59 años y más, con un 7%, y el de menores de 18 años, también con un 7%.

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El 73% de los femicidas fue imputado, un 20% cometió suicidio y el 7% restante falleció.

Mujeres sostienen una bandera durante una marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) (EFE/ Meri Parrado)

La gran mayoría (73%) de ellos tenía antecedentes penales.

Las denuncias por violencia doméstica

Si se mira la gráfica con la evolución de las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados (como las amenazas y las lesiones), se observa que en los últimos 10 años la cantidad se ha mantenido estable.

Según los datos del Ministerio del Interior, entre enero y octubre hubo 34.737 casos, apenas un 2,4% menos que en el mismo período del año pasado. Un 74% de las denuncias fue realizado por mujeres y un 26% por varones.

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“Las denuncias por violencia doméstica se mantienen dentro de la tendencia. Hay una especie de meseta. Vemos una desaceleración de los picos más altos, ahora estamos en un momento de estabilidad en lo que hace a las estadísticas”, declaró, tras presentar los datos, la directora de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

Movilización tras femicidio en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Son 114 denuncias diarias las registradas o, lo que es lo mismo, hay una denuncia cada 13 minutos.

Presentar una denuncia policial para una mujer no es algo sencillo, reconocen en la Policía.

“Dar el paso de ir a una dependencia policial y contar algo tan íntimo no es fácil. Muchas veces es mucho tiempo de violencia que han vivido con niños, niñas y adolescentes”, declaró en una rueda de prensa Richard Gutiérrez, director de Violencia Doméstica de la Policía Nacional.

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El Ministerio del Interior destina unos 200 policías a las políticas de género, una cantidad que ha crecido, pero que es insuficiente, reconoció Gutiérrez.