Sobreseyeron y liberaron al joven que se había infiltrado en el operativo del papa León XIV

Natenzon fue sobreseído por la justicia federal

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La jueza federal María Servini dispuso el sobreseimiento y la liberación inmediata de Tomás Natenzon, el joven de 25 años detenido el domingo en el operativo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV a la Argentina. La resolución se apoyó en una pericia del Cuerpo Médico Forense (CMF), que concluyó que no está en condiciones de atravesar un proceso penal.

El informe psiquiátrico y psicológico del CMF consideró verosímil que Natenzon no hubiera tenido, al momento del hecho, la autonomía psíquica necesaria para comprender la criminalidad de la conducta que se le atribuyó ni para dirigir sus acciones.

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Con esa conclusión, Servini aplicó el artículo 34, inciso 1, del Código Penal, que excluye la responsabilidad penal de quien no puede comprender la ilicitud de sus actos o conducir su conducta. La decisión modificó su situación procesal dos días después de que la magistrada rechazara el pedido de excarcelación de la defensa.

Los equipos comunicación incautados

Los especialistas no advirtieron un riesgo cierto e inminente para el joven ni para terceros. Sin embargo, aconsejaron que reciba un tratamiento integral e interdisciplinario de salud mental, con seguimiento de una persona responsable.

Antes de que se concrete su salida, el joven será trasladado al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, donde una comisión interdisciplinaria deberá evaluarlo. La decisión judicial se conoció luego de que el CMF entregara el estudio que ya estaba ordenado en el expediente.

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Fue detenido cerca del Monumento de los Españoles durante el operativo papal

Natenzon fue interceptado en la avenida del Libertador y Kennedy, en Palermo, cuando circulaba en una moto dentro del perímetro restringido para las actividades del pontífice. Según la causa, había atravesado los cercos de seguridad antes de las 10.15 y llevaba un casco blanco, indumentaria similar a la de la policía motorizada, insignias de bomberos y equipos de comunicación.

Además, tenía una credencial apócrifa que lo identificaba como “enlace Vaticano”. La motocicleta Kawasaki llevaba una chapa con características similares a las de un vehículo oficial, junto con balizas y sirenas. El joven afirmó que tenía autorización para intervenir en el operativo y que era radioaficionado, pero no pudo justificar su presencia ante el personal policial.

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Las credenciales truchas que le encontraron

En el allanamiento posterior en su domicilio, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó 47 equipos de comunicaciones, una pistola calibre 9 milímetros, municiones y documentación vinculada con la visita papal. También se hallaron anotaciones sobre sitios, modulaciones y frecuencias del despliegue de seguridad, entre ellas referencias a Palermo, Claypole, Luján y Córdoba.

La investigación le había atribuido provisoriamente los delitos de usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público. Peritajes preliminares determinaron que tres transceptores Motorola tenían canales asociados con bomberos, protección civil, seguridad y fuerzas policiales; uno de ellos incluía frecuencias de la PFA, entre ellas el canal PF-1, de acceso restringido y encriptado.

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La negativa inicial a excarcelarlo se había fundamentado en el riesgo de que interfiriera en la producción de prueba, ante las pericias pendientes sobre el material electrónico.