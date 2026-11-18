Rodrigo de la Serna en Otro día perdido

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Mario Pergolini recibió a Rodrigo de la Serna en Otro día perdido con una observación que desvió el comienzo de la entrevista hacia un intercambio sobre la imagen pública del actor. El conductor sostuvo que resultaba “injusto” que De la Serna fuera considerado atractivo, y la respuesta del invitado abrió una conversación con humor sobre la seducción, la fama y los recursos que utilizaba en la escuela.

La charla se emitió el martes 17 de noviembre en el ciclo de El Trece. Pergolini comenzó por marcar el vínculo que mantiene desde hace años con el protagonista de producciones como Okupas y La casa de papel, antes de formularle una pregunta que tomó por sorpresa al actor. “Tenemos una muy buena relación de mucho tiempo”, dijo el conductor. Luego planteó su idea de forma directa: “Pero hay que admitir que es injusto que estés catalogado como lindo”.

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La entrevista entre Pergolini y De la Serna incluyó un repaso por la etapa escolar del actor. Foto: captura eltrece

“Es cierto, le doy la razón”, señaló Rodrigo de la Serna, quien aseguró que nunca se consideró un galán, una definición que el conductor buscó matizar durante el ida y vuelta.

“Nunca fui galán”, dijo el protagonista de Gordon. Pergolini insistió en que, aunque no se identificara con ese lugar, su presencia provocaba algún efecto en los demás. La conversación mantuvo un tono distendido, con intervenciones breves y réplicas que pusieron el foco en el vínculo entre ambos.

El intercambio subió de tono cuando el conductor interpretó un gesto de De la Serna como una mirada insinuante. “¿Me estás haciendo ojitos? Yo también siento cosas”, lanzó Pergolini, entre risas, ante la actitud del invitado.

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Pergolini sorprendió a De la Serna con una observación sobre el lugar que ocupa como galán

La secuencia no se centró en la trayectoria profesional del actor ni en los proyectos que tiene por delante. El programa eligió, en cambio, una dinámica basada en la confianza entre los dos y en la posibilidad de que la entrevista se apartara por algunos minutos de las preguntas convencionales.

Tras el cruce inicial, Pergolini llevó la charla hacia los primeros años de De la Serna y le consultó cuándo había comenzado a desarrollar la facilidad para conversar y persuadir. “La empecé a utilizar antes de la secundaria”, recordó el actor. Según contó, esa capacidad le servía para mostrarse simpático y para resolver algunas situaciones vinculadas con su desempeño como estudiante.

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De la Serna explicó que no tenía una conducta académica regular y que encontraba en la conversación una herramienta para negociar. “Podía hacerme el simpático y sacar provecho de eso, sobre todo cuando no estudiaba”, relató durante la emisión de Otro día perdido.

El actor agregó que esa habilidad aparecía, en especial, en el trato con sus maestras. “Era un alumno irregular. A la hora de negociar con la maestra, salía la labia”, señaló. El recuerdo funcionó como una continuidad de la broma inicial sobre la capacidad de conquista que Pergolini le atribuía.

Una entrevista construida sobre la complicidad entre ambos

Rodrigo de la Serna negó ser un galán durante el intercambio con Mario Pergolin

La participación de Rodrigo de la Serna giró en torno a escenas cotidianas y referencias personales, sin una estructura rígida de preguntas y respuestas. Pergolini apeló a la cercanía que dijo tener con el actor para habilitar comentarios sobre su apariencia y su forma de relacionarse.

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La respuesta de De la Serna mantuvo el tono del intercambio. El conductor aprovechó esa negativa para reforzar la broma y trasladar el tema a las experiencias del invitado durante su etapa escolar.

El episodio dejó una conversación marcada por el humor y por la referencia a una característica que el propio actor vinculó con una necesidad concreta: salir adelante en momentos en que no había estudiado.