La nueva vida de Facundo Conte tras su retiro del vóley

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Facundo Conte es una leyenda del deporte argentino. El ahora ex jugador de vóley tuvo una brillante carrera en clubes y fue pieza vital de una gran generación que supo ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya alejado de la actividad hace un tiempo, el Heredero, apodo que recibió del periodista y relator José Montesano por ser el hijo de otro histórico como su papá Hugo, realizó un retiro espiritual y contó los detalles de su viaje.

“Acabo de volver de Córdoba, ya verán que tengo la cara pintada. Ya se está borrando, hace cuatro días que lo tengo. Estuve en un retiro en un lugar hermoso, dirigido por gente muy amorosa, que se llama Tierra Sagrada, entre las sierras. Con la tribu Yaguán-Uabá, una tribu amazónica, que justamente nos pintaron la cara con una tintura de una planta que no recuerdo el nombre y no puedo compartírselos. Hicimos una ceremonia de medicina amazónica, de la ayahuasca, que es una planta de poder. Y en parte esta expresión que estoy buscando ahora es para que no tengan miedo a explorarse, a profundizarse, porque ahí es donde hay un montón de información sobre nosotros mismos que hemos aprendido a esconder y a guardar para no ser dañados y sobrevivir en este mundo de locura. Y contarles que hay espacios amorosos donde poder hacerlo”, dijo Conte en la primera parte de su extenso mensaje.

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“Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa, de expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme, a percibirme. Sobre todo de que me perciban. Y aquí estoy, a pesar de toda la fortaleza que me representa, mostrándome vulnerabilidad total. Me da miedo y me hace sentir muy incómodo. Pero siento el llamado, siento el llamado a hacerlo porque sé que no estoy solo, porque sé que vos no estás solo de ese lado, solo o sola. Y muchas veces en la necesidad de protegernos, decidimos no mostrarnos, no mostrar nuestra verdadera luz, nuestro verdadero poder. Y esto en parte es habitar el mío, habitar esa dualidad entre vulnerabilidad y poder que necesito y quiero expresar”, sumó en su mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Además, Facu sumó una serie de fotos y videos donde se lo puede ver en medio del retiro tocando un instrumento musical y disfrutando del paradisíaco lugar en Córdoba donde fue parte de una comunidad. Durante el relato, el ex jugador contó que tomó ayahuasca, una bebida psicoactiva tradicional de origen amazónico. “Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer”, escribió junto a las imágenes, entre las que se encuentra un libro titulado “Manos que curan, el libro guía de las curaciones espirituales”.

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Conte junto a una tribu amazona en Córdoba

“Acá estoy, con toda la cara pintada, queriendo decirte que no estás solo, que hay mucha gente hermosa. Cada uno está viviendo su propio viaje, pero hay muchísimos puntos en común en los que podemos encontrarnos, potenciarnos y apoyarnos. Hace unos días me tocó apoyarme en la sabiduría de otras personas para entender lo que necesita ser liberado en mí, que es exactamente esto, y poder compartirte, compartirles, con amor, el proceso de autodescubrimiento, que no es para unos pocos, es para todos, pero para los que se atreven. Y acá te invito a que te atrevas. Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís, que el poder tuyo propio reside ahí y no en la mente. La mente es una herramienta hermosa y muy poderosa que crea toda nuestra realidad, pero nuestra fuerza vital, nuestro poder, reside en nuestro corazón, porque es desde ahí donde se manda la señal, la frecuencia correcta para que la mente pueda materializar. Así que sin más y sin extenderme demasiado, anímate. Anímate a ser, anímate a ser lo que sea que seas, que te conectes con vos, con ese niño o niña que habita en ti, que has tenido que encerrar y proteger tanto, pero hoy necesita salir. Yo estoy dejando salir al mío, que le gusta comunicarse, que le gusta amar, que le gusta poder ayudar a otros y ser un puente hermoso y amoroso. Te quiero mucho. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá es porque algo puede haberte resonado y espero tener el valor de seguir comunicando, comunicándome para generar más, más puentes. Los quiero mucho”, concluyó el ex jugador de vóley.

Facu Conte consolidó una de las carreras más destacadas del vóley internacional tras casi dos décadas de competencia profesional, período en el que obtuvo múltiples consagraciones en Europa, Asia y Sudamérica. Su retiro en 2024 puso fin a una trayectoria de alto nivel que incluyó cuatro participaciones olímpicas con la selección argentina y pasos exitosos por las ligas más exigentes del mundo.

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Creció bajo la influencia deportiva de su padre Hugo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Su debut en la primera división ocurrió en la temporada 2005-2006 con Rosario Sonder, donde alzó la Copa ACLAV con apenas 16 años. Al año siguiente vistió los colores de GEBA, club en el que compartió alineación con su padre antes de iniciar su primera experiencia fuera de Argentina.

En 2007 se trasladó a Italia para sumarse al Pallavolo Catania y más tarde a la Zinella Volley Bologna. Su crecimiento en el voleibol europeo se consolidó en la temporada 2010-2011 con la Lube Macerata, equipo con el cual conquistó la Challenge Cup en el plano continental. Tras breves etapas en Umbria Volley y Gabeca Pallavolo, dio el salto a la liga de Rusia para vestir los colores del Dinamo Krasnodar en la temporada 2012-2013.

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La etapa de mayor regularidad en territorio europeo llegó en Polonia, donde defendió durante tres temporadas la camiseta del Skra Belchatów. En ese ciclo ganó la PlusLiga en el campeonato 2013-2014, la Supercopa de Polonia en 2014 y la Copa de Polonia en 2016. Con esas conquistas, Conte sumó tres títulos de máxima jerarquía en el voleibol polaco y se posicionó entre los atacantes receptores más cotizados del circuito continental.

Conte ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

A partir de 2016, Conte abrió una etapa en el voleibol asiático al integrarse al Shanghai Golden Age de China, conjunto con el que celebró dos campeonatos de liga consecutivos. Entre ambas campañas tuvo un breve paso por la liga de Catar con la camiseta del El-Jaish SC. Posteriormente desembarcó en Brasil, una de las plazas más competitivas del planeta, donde se coronó campeón de la Superliga con el FUNVIC Taubaté en el ciclo 2018-2019.

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Su permanencia en tierras brasileñas se extendió con el Sada Cruzeiro entre 2019 y 2021. En ese club levantó el Campeonato Sudamericano de Clubes de 2020 y dos ediciones consecutivas de la Copa de Brasil. Luego de un breve regreso a Polonia con el Warta Zawiercie en la temporada 2021-2022, el jugador resolvió su retorno definitivo al país para defender la camiseta del Club Ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo dos títulos de Liga de Voleibol Argentina.

Con la camiseta albiceleste, Conte debutó en la categoría mayor en 2008 y disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, en los que el combinado nacional alcanzó sendos quintos puestos. En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 encabezó al plantel que se quedó con la medalla de oro tras superar a Brasil en la final, ocasión en la que fue elegido el jugador más valioso de la competencia.

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El punto culminante de su carrera internacional llegó en Tokio 2020, los JJOO disputados en 2021. En el encuentro por el tercer puesto, Argentina venció 3 a 2 a Brasil en un choque en el que Conte aportó 21 puntos en el duelo decisivo por el bronce. La victoria permitió que la delegación nacional repitiera la presea obtenida en Seúl 1988, con lo cual emuló el logro que su padre consiguió 33 años antes.

En agosto de 2023 sumó otra presea dorada en el Campeonato Sudamericano de Recife tras vencer 3-0 al conjunto local en el encuentro definitivo. Un año después, en los Juegos Olímpicos de París 2024, el atacante cerró su ciclo en el seleccionado tras la eliminación en la fase de grupos, lo que completó más de 15 años de presencia ininterrumpida en el equipo mayor. Hacia fines de ese año, tras culminar sus compromisos deportivos con el Club Ciudad de Buenos Aires, Conte comunicó su retiro definitivo de la actividad profesional.

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Las fotos del retiro de Facu Conte:

Conte leyendo unoos libros durante su retiro

Una reunión de los integrantes del viaje espiritual

Conte junto a su pareja Karen Petz

Conte tras su retiro del vóley

Conte junto a su pareja

Facundo Conte sostiene un manual de lectura junto a varias cartas oráculo dispuestas sobre el césped.

Una mesa de madera reúne diversas piezas de joyería artesanal con cuentas de colores, vinculadas a las actividades de Facundo Conte tras su retiro del vóley.