Crimen y Justicia
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La trama detrás del crimen del ex gendarme convertido en sicario de la mafia china

Chen Jian, dueño de un comercio porteño, fue asesinado de un tiro en la cabeza frente a un supermercado de su familia en Carapachay. Las señales previas de un hecho tan amateur como escalofriante

Primer plano de un hombre con rasgos asiáticos en un retrato de identificación. El fondo es claro y la imagen presenta múltiples marcas de agua con el texto Infobae
Chen Jian, la víctima
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Como casi todas las víctimas de la mafia china, Jian Chen, oriundo de China, sabía que podía morir de una bala anónima en la noche. Las advertencias estaban allí, hace tiempo. El viernes pasado, un desconocido le disparó en la cabeza mientras se encontraba en un supermercado controlado por su familia en la calle Cajaraville en Carapachay. El sicario luego huyó en una cadena de camionetas y autos hacia la zona de Libertad, partido de Merlo. A Chen lo mataron, literalmente, frente a su familia. En los códigos del sicariato asiático en la Argentina, no hay mayor signo de desprecio.

El sospechoso resultó ser un argentino. Luis Ayala, de 58 años, ex gendarme, con una deuda de $17 millones, fue capturado ayer por la Policía Bonaerense, con una causa a cargo del fiscal Diego Rulli de la UFI Vicente López Oeste.

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Luis Ayala, el principal sospechoso
Luis Ayala, el principal sospechoso

Cecilia Amado, pareja de Ayala, fue detenida también, acusada de ser una chofer de la fuga. Ante los investigadores, Amado aseguró que su novio habría cobrado cinco mil dólares por el crimen. Es previsible. Chino ya no mata a chino, hace mucho. Quién lo contrató es el gran enigma aquí.

Mientras tanto, una serie de testimonios en la causa reconstruye la trama detrás del asesinato. Infobae accedió a ellos en forma completa. Lo que dicen es inquietante, con la misma narrativa asesina que sobrevuela la comunidad china hace décadas.

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Asesinato de mafia china en vicente lópez

Jian Chen, nacido en 1991, vivía hace por lo menos doce años en Argentina. Registrado como comerciante minorista en la ex AFIP él mismo, había comenzado un nuevo negocio en territorio porteño, una regalería que había abierto en mayo.

Un relato en la causa apunta a que, mientras refaccionaban el lugar, otro hombre, chino también, llegó y amenazó de muerte a Jian, ya que la nueva regalería se convertía en su competencia. Este hombre, incluso, le habría gritado a la víctima que le pagaría “a la mafia china” para que lo mataran. La mafia china, desde ya, contrata sicarios por fuera de la comunidad.

Otros miembros del entorno de Jian declararon lo mismo: que un hombre de su comunidad lo amenazó. El nombre de este “paisano”, como lo llamaron, todavía es un dato desconocido para las autoridades.

Ayala y Amado en el supermercado, horas antes del crimen de Jian Chen
Ayala y Amado en el supermercado, horas antes del crimen de Jian Chen

El crimen de Jian está atravesado por cierto amateurismo. Los investigadores de la Superintendencia AMBA Norte I y la SubDDI de Vicente López descubrieron que Ayala y su novia entraron a hacer compras al supermercado donde el comerciante fue asesinado, horas antes del crimen, y que hasta pagaron con una billetera virtual, lo que permitió seguirles el rastro.

El amateurismo parece doble de cara a un hecho insólito: los asesinos no se llevaron el teléfono de la víctima, que murió con el celular en la mano. Un video de cámara de seguridad que muestra a Jian Chen segundos antes del hecho lo muestra, precisamente, revisando su pantalla.

Ese celular, recuperado por la Bonaerense, podrá ser peritado. Solo hará falta un traductor que se atreva. No sería la primera vez que la mafia china amenaza a un intérprete que colabora con la Justicia. Ese, también, es otro misterio: saber si el crimen de Carapachay fue gestionado por un particular, o por una de tantas tríadas que operan entre CABA y el conurbano.

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