Imágenes de los sospechosos durante la extracción de cables subterráneos

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Vestían ropa de operarios, utilizaban herramientas y tenían un camión de gran porte para cargar los cables que sacaban del tendido subterráneo. El despliegue incluía, además, cortes de tránsito en las calles aledañas para facilitar el trabajo. Sin embargo, cuando la Policía les pidió las autorizaciones, ninguno pudo presentar documentación que respaldara las tareas. El procedimiento terminó con la aprehensión de los sospechosos.

El insólito episodio ocurrió en Vicente López. Los falsos operarios fueron descubiertos por efectivos de la comisaría 2ª de Florida, que detectaron la maniobra durante una recorrida de prevención. En la intersección de Güemes y Bernardo de Irigoyen, observaron a varios hombres vestidos con ropa de trabajo que retiraban cables subterráneos de comunicaciones pertenecientes a Telecom.

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Los sospechosos utilizaban distintas herramientas para realizar la extracción y depositaban los cables en un camión. Al mismo tiempo, efectuaban cortes de circulación en los alrededores, una organización que les permitía disponer del espacio para desarrollar la actividad y mover los vehículos involucrados.

La investigación permitió vincular a uno de los involcurados a otro hecho similar

La presencia del grupo llamó la atención de los agentes por los antecedentes recientes de sustracción de cables mediante una modalidad similar, tanto en Vicente López como en partidos lindantes. Por ese motivo, los policías se acercaron para comprobar quiénes estaban a cargo de los trabajos y si contaban con autorización.

Les solicitaron los datos de la empresa que supuestamente realizaba las tareas y la documentación que habilitara la intervención sobre el tendido subterráneo. De acuerdo con la información policial, los hombres carecían de esos permisos y no pudieron acreditar la legitimidad de la labor.

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Ante esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de los 12 sospechosos, todos oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense, quienes fueron trasladados a la dependencia policial.

Durante el operativo, los policías secuestraron las herramientas utilizadas para retirar los cables, aunque los partes no detallan su tipo ni cantidad. También incautaron los dos vehículos involucrados: un camión Mercedes-Benz, patente LYQ-047, y una Renault Kangoo, dominio EMQ-625.

Los sospechosos habrían intentado robar cables subterráneos

El camión de gran porte era utilizado para depositar y trasladar el material que retiraban del tendido, según las fuentes. Tanto los vehículos como las herramientas quedaron a disposición de la investigación por la presunta tentativa de robo.

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Un sospechoso vinculado con otro hecho

La investigación, a cargo de la superintendencia Amba Norte 1, también permitió establecer una conexión con un episodio del 30 de octubre de 2026, cuando varias personas habían sido identificadas mientras realizaban una maniobra de las mismas características.

Según la información policial, el análisis de cámaras permitieron vincular a Ezequiel Andrés Cejas con ambos hechos. El hombre figuraba entre las personas identificadas en aquella oportunidad y volvió a ser señalado entre los aprehendidos durante este procedimiento.

La coincidencia llevó a los investigadores a relacionar los episodios y a sostener la hipótesis de una banda dedicada a la sustracción de cables de la empresa.

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La causa quedó caratulada como robo en grado de tentativa, con intervención de la UFI Oeste de Vicente López. Tras recibir la comunicación de los efectivos, el fiscal interviniente avaló el accionar policial y solicitó las medidas de rigor para continuar con la investigación.