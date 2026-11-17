La Policía de Investigaciones detuvo a Fabricio Badan en barrio Alvear por la muerte de su hermano menor en Rosario.

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Un hombre fue detenido en barrio Alvear acusado de haber golpeado a su hermano menor con un gancho de carnicería durante una pelea, una agresión que derivó en la muerte del joven una semana después en Rosario.

El caso será llevado a audiencia imputativa el próximo viernes. Allí, el fiscal Franco Miatello prevé atribuirle al acusado, Fabricio Badan, de 21 años, el delito de homicidio doloso simple. La víctima, Marcos, tenía 18 años. La calificación implica que la Fiscalía considera que la agresión habría sido cometida con conocimiento de su posible resultado letal.

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Según informó el portal Rosario3, la secuencia investigada comenzó el 8 de noviembre en una casa situada en Santa María al 4100. Según los datos aportados sobre el expediente, los dos hermanos mantuvieron un altercado que se intensificó dentro del domicilio y terminó con Marcos gravemente herido.

La investigación sostiene que Fabricio habría utilizado un gancho de carnicería durante la confrontación. El golpe impactó en la oreja izquierda de Marcos, una lesión que requirió atención médica y que posteriormente tuvo consecuencias de mayor gravedad.

La intervención inicial se produjo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, conocido como Heca, donde el joven fue asistido y luego dado de alta. Sin embargo, horas después presentó mareos y vómitos y debió regresar al centro de salud, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

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La evolución clínica terminó con el fallecimiento del joven el viernes 13 de noviembre. A partir de esa muerte, la pesquisa adquirió una dimensión penal distinta y quedó enfocada en establecer las responsabilidades por el desenlace fatal.

Por disposición del fiscal, la Policía de Investigaciones (PDI) intervino en las diligencias destinadas a localizar a Fabricio Badan. La tarea estuvo a cargo de la Brigada de Capturas, una división que actúa en la búsqueda de personas requeridas por la Justicia.

Marcos Badan recibió asistencia inicial en el Hospital Clemente Álvarez, obtuvo el alta y regresó horas después ante la aparición de nuevos síntomas.

El operativo culminó en el domicilio del acusado, ubicado en barrio Alvear. De acuerdo con los datos disponibles, el joven fue detenido sin que ofreciera resistencia al procedimiento policial. Con su arresto, quedó a disposición de la Fiscalía que instruye la causa.

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El delito de homicidio doloso simple contempla una pena de prisión de entre 8 y 25 años, según el Código Penal argentino. La definición sobre una eventual medida cautelar, como la prisión preventiva, dependerá de lo que solicite la Fiscalía y de la resolución que adopte el juez o la jueza que intervenga en la audiencia del viernes.

Hace unas semanas, Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, un joven de 20 años, fue asesinado a balazos en el complejo Fonavi ubicado en las calles Rouillón y bulevar Seguí, en el sudoeste de Rosario.

El cuerpo fue hallado en horas de la tarde del lunes 19 de octubre en un espacio abierto entre los monoblocks de Juan XXIII al 5600, con múltiples heridas de arma de fuego en el rostro y el tórax. Según los primeros reportes policiales, en el lugar se encontraron al menos cinco vainas servidas de calibre 9 mm.

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Según informó el medio local Rosario3, el ataque fue perpetrado por dos personas que se desplazaban a pie y efectuaron cerca de diez disparos. Testigos indicaron que los agresores huyeron del lugar y se refugiaron en una vivienda a pocos metros de la escena.

Un móvil policial acudió al domicilio señalado y, tras ser autorizado por la propietaria, ingresó a la casa y detuvo a dos hombres, identificados como B. L., de 20 años, y D. F., de 18. También quedó aprehendida una mujer de 25 años que se encontraba en el domicilio.

La situación dio un giro inesperado. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una serie de elementos que, según fuentes del Ministerio de Seguridad, serían indicios de actividades relacionadas con el narcomenudeo. En el interior de la vivienda hallaron dosis de cocaína, precintos plásticos, balanzas de precisión, teléfonos celulares, municiones y dinero en efectivo.

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