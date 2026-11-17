Un vecino de City Bell denunció un robo en su vivienda de la calle 24 durante una ausencia de tres horas. (Google Maps)

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Un hombre de City Bell denunció que sufrió un robo millonario en su vivienda, situada en la calle 24 entre 471 y 472, luego de que delincuentes ingresaran mientras la propiedad se encontraba sin sus ocupantes. Entre los elementos denunciados como sustraídos figuran dinero en pesos y dólares, una pistola y municiones.

El episodio ocurrió el viernes por la noche en la zona norte de La Plata, pero se conoció este lunes. El dueño de la casa había salido cerca de las 20 rumbo a otra vivienda del barrio y volvió aproximadamente a las 23. Al ingresar, advirtió que una puerta-balcón ubicada en la planta baja estaba abierta.

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En un primer momento, el hombre no identificó señales inmediatas del ilícito. Permaneció durante algunos minutos en el comedor y luego subió al primer piso, donde constató que las habitaciones habían sido revisadas y que faltaban objetos de valor. La denuncia dio inicio a una investigación para establecer la secuencia del ingreso y ubicar a los responsables.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el damnificado señaló que todavía no había podido completar un inventario definitivo de los objetos faltantes.

Entre los objetos identificados hasta el momento, denunció la sustracción de USD 1.000 y $ 2.400.000 y un par de anteojos negros. El dinero estaba distribuido en moneda nacional y extranjera, mientras que los ladrones también accedieron al vestidor del dormitorio principal, donde encontraron una pistola semiautomática Bersa Thunder .380. De acuerdo con la presentación realizada por la víctima, el arma tenía un cargador colocado y otro permanecía dentro de su caja original.

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Los delincuentes sustrajeron del vestidor principal una pistola Bersa Thunder calibre .380 y 50 municiones.

Así, los autores del hecho también se llevaron 50 municiones calibre .380. Por esa razón, la pesquisa contempla la búsqueda del arma robada y procura determinar si los sospechosos actuaron con información previa sobre los bienes que había en el domicilio o si hallaron la pistola durante la revisión de los ambientes.

La vivienda disponía de un sistema de alarma, aunque no estaba activado cuando se produjo el ingreso. Ese dato forma parte de las circunstancias que los investigadores deberán analizar junto con las posibles vías de acceso utilizadas por quienes cometieron el robo.

El dueño de la casa sospecha que los delincuentes podrían haber empleado una escalera para entrar desde un terreno o una vivienda vecina y alcanzar la parte posterior del inmueble.

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La hipótesis deberá ser contrastada con las pruebas disponibles en la escena y con los registros audiovisuales de la zona. Hasta el momento, no se informó sobre personas identificadas ni detenidas en relación con el caso.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la comisaría Décima, bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9. Los agentes buscarán imágenes de cámaras de seguridad particulares y del barrio para reconstruir los desplazamientos previos y posteriores al robo.

El análisis de esos registros será determinante para establecer si los autores llegaron a pie, en vehículos o mediante el ingreso desde una propiedad lindera. También permitirá acotar el momento exacto en que se produjo el ingreso.

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