Quién es el "Gordo Hacker": un viaje a España con Santino Alvarado y una camioneta de alta gama abandonada en Funes

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Una camioneta Ford Territory color gris permaneció, por algunos días, abandonada en un campo ubicado detrás de una estación de Servicio de la calle Galindo, en Funes. No tenía patente trasera y, la chapa delantera, estaba doblada en tres partes. Quien realizó esa maniobra quería asegurarse de que el dominio no pudiera leerse.

La aparición del vehículo de alta gama desconcertó a los vecinos. Nadie la reclamaba ni intentaba sacarla de ese lugar. Por esa razón, uno de ellos, avisó este domingo por la noche a la Policía que patrullaba la zona. Cerca de las 22, los agentes consultaron a la Central de Emergencias 911 la titularidad del vehículo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

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En ese momento, surgió el nombre de Jeremías Eloy Toloza. Dentro de la camioneta, considerada de alta gama en sus versiones más equipadas, los policías hallaron una hoja de papel con inscripciones de fórmulas y, del reverso, Tusy, k+ M y LSD y “100 g = $ 97.000”. Además, encontraron cinco chips telefónicos cerrados. Incautaron, además, $ 97.000, un cuchillo, talonarios de pagarés en dólares y en pesos, y de recibos.

En el medio del operativo, un joven de 20 años, identificado como Joaquín M. y con domicilio en el barrio privado San Sebastián, apareció en la escena y aseguró que era el dueño de la Territory. Intentó llevársela, pero terminó aprehendido. La camioneta, que acumula más de $ 1.600.000 en multas desde abril de 2025 a la fecha, no tenía impedimentos legales para circular.

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Los policías fueron hasta la casa del dueño. No lo encontraron: su padre les informó que había sido detenido por la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico. Sucede que Toloza, alias “El Gordo Hacker” o “Chimy”, es señalado por la Justicia como ladero de Santino Alvarado, heredero de Esteban Lindor Alvarado, el capo narco de Rosario que protagonizó un cinematográfico intento de fuga en helicóptero de la cárcel de Ezeiza.

Según la investigación que desbarató la célula narco dirigida por Santino y en la que intervienen los fiscales federales Diego Iglesias, Matías Scilabra –de la Procunar–, Diego Velasco y Juan Argibay Molina –de la Procelac–, Toloza, de 21 años, forma parte del círculo de confianza del hijo del jefe narco. Su rol específico en el grupo, de acuerdo con el expediente, es la “circulación de la flota de rodados”.

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Por ejemplo, el 3 de septiembre pasado, en una estación de servicio de Funes, recibió de Santino Alvarado una Toyota SW4 valuada en $ 68.906.300, que inspeccionó junto a su hermano y le entregó dólares como pago. Esa noche, la camioneta fue vista en su casa, donde también se fotografió exhibiendo la SW4 y un Mustang, ambos vehículos de color blanco. “El Gordo Hacker” no está inscripto ante ARCA ni registra empleo, por lo que carece de capacidad económica para afrontar ese tipo de gastos.

Los fiscales comprobaron que viajó a España con Santino y otros dos miembros de la banda el 17 de octubre de 2024. Se alojaron en el Hotel San Pablo de Sevilla, con pago en efectivo y reserva a nombre de “Chimy Ávila”.

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En redes sociales, Toloza solía compartir imágenes de vehículos, dinero y armas. En uno de los posteos, aparece un revólver junto a una máquina de contar dinero, en otro, un “nido” de pistolas sobre una silla. Entre ellas, una Bersa TPR9C, una Glock con mira láser, con municiones 9 mm y una Bersa Thunder. Una de las pistolas lleva un sticker del escudo de Nuevo Chicago.

En algunas de las imágenes, “El Gordo Hacker” compartió ubicación: los Monoblocks de La Tablada, en el partido de La Matanza. Siempre tomaba el recaudo de cubrir su rostro con emojis.

La caída de Santino

Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua y alojado en el penal de Ezeiza, fue indagado por la Justicia federal bajo la acusación de haber continuado al frente de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. La investigación, iniciada en 2023 tras un intento de fuga en helicóptero, incluyó escuchas telefónicas, seguimientos con drones y tareas de vigilancia.

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La investigación descubrió que el jefe había delegado las riendas del negocio a su hijo Santino Alvarado. El joven de 21 años quedó acusado además de adquirir autos, participar en maniobras de lavado y ofrecer armas en el mercado negro, aunque las armas halladas en su vivienda de Funes tenían documentación.

La camioneta hallada abandonada en Funes

Santino regresó al país al cumplir la mayoría de edad y resolvió seguir los pasos de su padre. Desde su exilio en España, solía postear en Instagram y X sobre la nostalgia que sentía al recordar Rosario y las ganas que tenía de regresar. El motivo de su residencia en ese país estaría vinculado a un secuestro o ajuste de cuentas ligado a Los Monos. Durante el enfrentamiento con la banda liderada por Ariel “Guille” Cantero, se registraron numerosas víctimas fatales que elevaron los números de homicidios a valores récord.

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Los fiscales imputaron a 11 personas por presunta asociación ilícita y señalaron como organizadores, junto a Alvarado, a su hijo Santino y a su abogado Claudio Tavella, quienes eran sus únicas visitas autorizadas.

La causa atribuye a la estructura dos operaciones de tráfico de cocaína. La primera quedó frustrada el 10 de marzo de 2024, cuando autoridades paraguayas secuestraron un avión Cessna 206 procedente de Bolivia con 433 kilos de droga. Según la acusación, la pérdida representó cerca de USD 500.000 para Alvarado. Un mes después, la organización habría recibido 300 kilos de cocaína como reposición, que llegaron en un vuelo irregular y fueron descargados en una pista clandestina del Gran Rosario. También se investiga la compra de una casa en Pilar y numerosos vehículos, presuntamente con fondos de origen ilegal.

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La pesquisa ubicó a Tavella como presunto responsable de poner un BMW a nombre de su madre con dinero vinculado a Alvarado; el abogado ya había sido condenado en 2020 por integrar la organización de su cliente. El expediente también identifica a un grupo operativo relacionado con traslados de droga, dinero y armas, viajes a Paraguay y España, y una operación para comprar cuatro kilos de marihuana en Córdoba.

Santino Alvarado