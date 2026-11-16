Crimen y Justicia

Se disfrazaban de operarios de telefonía y robaban cables subterráneos: los atraparon in fraganti y hay 12 detenidos

La banda fue sorprendida durante la madrugada de este lunes en el partido bonaerense de Vicente López. Su modus operandi

Se disfrazaban de operarios de telefonía y robaban cables subterráneos: los atraparon in fraganti y hay 13 detenidos
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Un total de doce hombres fueron detenidos este lunes en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, acusados de integrar una banda que se dedicaba a robar cables subterráneos de telefonía. Los sospechosos fueron atrapados in fraganti, en plena maniobra delictiva, y terminaron arrestados al no contar con la documentación personal ni la autorización correspondiente para la obra que realizaban en plena vía pública.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se realizó esta madrugada en la esquina de Güemes y Bernardo de Irigoyen, donde efectivos de la comisaría 2ª de Florida de la Policía Bonaerense, que realizaban tareas de prevención por la zona, detectaron a un grupo de hombres con indumentaria de trabajo.

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El video que acompaña esta nota muestra el modus operandi de la banda: disfrazados de falsos operarios, los sospechosos cortaban la calle donde se encontraba el cableado subterráneo a sustraer y utilizaban herramientas y vehículos de carga para trasladarlo.

Se disfrazaban de operarios de telefonía y robaban cables subterráneos: los atraparon in fraganti y hay 13 detenidos

Al arribar al lugar, los policías les solicitaron documentación de la empresa que respaldara la intervención y la autorización para realizar la tarea. Sin embargo, los involucrados no pudieron acreditarla.

En el procedimiento, los agentes incautaron diversas herramientas, además de los vehículos que la banda utilizaba para trasladar los cables sustraídos: un camión Mercedes-Benz y una Renault Kangoo.

Se disfrazaban de operarios de telefonía y robaban cables subterráneos: los atraparon in fraganti y hay 13 detenidos

Fuentes del caso precisaron a este medio que el operativo se vinculó con antecedentes recientes de sustracción de cableado de la empresa Telecom. En particular, los efectivos señalaron que el 30 de octubre identificaron a varias personas durante una maniobra similar y que uno de los aprehendidos de este lunes, identificado como Ezequiel Andrés Cejas, de 28 años, coincidía con aquel episodio.

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Además de Cejas, los agentes aprehendieron a Jonathan Agustín Albornoz (22); Damián Orrego (23); Sergio Carlos Gómez (47); Elian Maximiliano Albornoz (21); Leonel Ricardo Coria (36); Cristian Damián Gauna (30); Nicolás Agustín Gutiérrez (19); Alberto Cejas (31); Emanuel García (30); Oscar Sarabia (38) y Juan Carlos Martínez (61).

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Los 12 detenidos.

Todos los integrantes de la banda de roba cables son oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa e interviene la Unidad Funcional de Instrucción Oeste de Vicente López. El fiscal de turno, Gastón Larramendi, avaló el procedimiento policial y ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho y, a su vez, determinar si la banda participó de otros robos similares.

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