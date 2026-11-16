El momento en que el acusado intentó matar a su pareja al estrellar intencionalmente la camioneta en la que viajaban contra una vivienda en San Miguel de Tucumán

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Un hombre de 35 años irá a juicio acusado de haber intentado matar a su pareja al estrellar intencionalmente la camioneta en la que viajaban contra una vivienda de San Miguel de Tucumán. El ataque ocurrió frente a las dos hijas de la pareja, quienes luego intervinieron para evitar que el acusado ahorcara a su madre.

El imputado es Darío Pascual Cabrera, quien enfrentará un juicio oral por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños. El Ministerio Público Fiscal solicitará una condena de 10 años de prisión efectiva.

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El hecho ocurrió el sábado 28 de marzo de 2026, alrededor de las 17.40, cuando Cabrera circulaba a bordo de una Toyota Hilux por la avenida América, en sentido sur-norte. En el vehículo viajaban su pareja, de 32 años, y las dos hijas de ambos, de 16 y 10 años.

Según la acusación fiscal, durante el recorrido se produjo una fuerte discusión después de que la mujer le comunicara su decisión de separarse.

El acusado está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños

La situación se agravó cuando pasaron frente a una garita policial y la víctima comenzó a gritar para pedir ayuda. En ese momento, Cabrera la sujetó violentamente del cuello y de la ropa, mientras le advertía que dejara de gritar porque podía terminar preso.

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Lejos de detenerse, el hombre giró bruscamente por el pasaje Houssay en dirección al pasaje Aragón y aceleró hasta estrellar de frente la camioneta contra una vivienda ubicada al 800 de esa calle.

El impacto provocó importantes daños materiales en la propiedad, perteneciente a una mujer de 81 años.

Así quedó parte de la casa donde el acusado estrelló el vehículo

Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Fiscal, la agresión continuó después del choque. Mientras permanecían dentro del vehículo, Cabrera se abalanzó sobre su pareja y comenzó a ahorcarla con ambas manos, con la intención de quitarle la vida.

Fueron las hijas de la pareja quienes lograron impedir que concretara el ataque. Las dos menores forcejearon con su padre hasta conseguir que soltara a la mujer, quien pudo abrir la puerta de la camioneta y salir del habitáculo.

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Posteriormente, personal del servicio de emergencias 107 trasladó a la víctima al hospital Padilla, donde recibió asistencia médica.

La víctima fue trasladada al hospital Padilla

Las pruebas contra el acusado y el pedido de condena

El miércoles 11 de noviembre se realizó una audiencia convocada por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, durante la cual la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

En representación de la Fiscalía intervino el auxiliar de fiscal Ricardo Ybáñez, quien expuso los elementos probatorios que serán presentados durante el debate.

Entre las pruebas se encuentran las declaraciones de testigos presenciales, un informe accidentológico y los estudios médicos y psicológicos incorporados a la investigación.

El Ministerio Fiscal de Tucumán solicitará una pena de 10 años de prisión efectiva para Darío Pascual Cabrera

También se utilizarán los testimonios de las dos hijas de la pareja, registrados mediante entrevistas en Cámara Gesell, y las imágenes de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en que la camioneta impactó contra la vivienda.

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Durante la audiencia, la defensa de Cabrera solicitó su sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la jueza, quien finalmente hizo lugar al requerimiento fiscal y dispuso la apertura a juicio.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se prorrogara por otros 90 días el arresto domiciliario que actualmente cumple el acusado, con el objetivo de garantizar su sujeción al proceso.

La magistrada aceptó el pedido y estableció que la medida cautelar se mantendrá vigente hasta el 9 de febrero de 2027.

Solo en el mes de octubre se registraron 39 femicidios en Argentina

El caso de Tucumán se conoce en un contexto alarmante de violencia de género en el país. Según un informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 30 de octubre de 2026 se registraron 242 muertes por violencia machista en Argentina.

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De ese total, 202 fueron femicidios directos, 24 femicidios vinculados, ocho travesticidios y ocho casos de instigación al suicidio.

Solo durante octubre se contabilizaron 39 casos, un promedio de una muerte cada 18 horas, lo que convierte a ese mes en uno de los de mayor cantidad de víctimas de los últimos cinco años, de acuerdo con el relevamiento.

Entre los hechos registrados figura el femicidio de NancyGodoy, la docente rural de 52 años que estuvo desaparecida durante 20 días en Esquina, Corrientes, hasta que su cuerpo fue encontrado el 28 de octubre. Los resultados de la autopsia revelaron que sufrió una muerte violenta, con múltiples heridas y lesiones defensivas.

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Desde el observatorio advirtieron sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y garantizar la asistencia y protección de las víctimas.