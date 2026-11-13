Pidieron 14 años de prisión para el hombre acusado de apuñalar a dos bailarinas en un estudio de danza en 2020

La fiscalía sostuvo ante el tribunal que el trastorno de personalidad del acusado no anula su capacidad para comprender la criminalidad de los hechos

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El fiscal general Nicolás Amelotti solicitó esta semana 14 años y 6 meses de prisión para Sebastián Damián Villarreal, el hombre que en noviembre de 2020 atacó con un cuchillo a dos mujeres dentro de un estudio de baile del barrio porteño de Palermo. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), junto al auxiliar fiscal Luis Arturo Martínez, argumentó que el trastorno de personalidad que padece el acusado no le quita la capacidad de haber comprendido la criminalidad de sus actos. La defensa, en tanto, reclamó su absolución. El veredicto se conocerá el próximo 26 de noviembre.

Todo comenzó durante la pandemia de COVID-19. En ese período, Villarreal había conocido a la bailarina Julieta Antón a través de las clases virtuales que ella dictaba. Cuando se habilitó la presencialidad, se anotó como alumno en los dos establecimientos donde Antón trabajaba.

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La docente, Sofía Bovino, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 —integrado por los jueces Julio López Casariego, Julio Pablo Quiñones y Matías Buenaventura— que el comportamiento del hombre la incomodaba desde el principio. “Al finalizar las clases, se quedaba hasta último momento, me ponía nerviosa porque él me transmitía cierta ansiedad”, relató.

Julieta Antón, una de las bailarinas apuñaladas

La noche anterior al ataque, Villarreal le envió un mensaje por Instagram en el que contó que había sido abusado. Antón le respondió que podía acompañarlo desde el ámbito de la danza. Esa contestación, según reconstruyó el auxiliar fiscal Martínez en su alegato, no le agradó al acusado. Al día siguiente, cargó su mochila con dos cuchillos, tomó tres colectivos desde su domicilio en Berisso —localidad de la provincia de Buenos Aires— y viajó hasta el estudio “El Club de Danza”, sobre la avenida Federico Lacroze 2090, a esperar a la profesora.

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Como las restricciones de distanciamiento social aún seguían vigentes, Villarreal aguardó en la vereda. Cuando Antón llegó al local, pidió pasar al baño y esperó allí a que ella pasara. En ese momento intentó introducirla en la habitación, pero la mujer se resistió. Fue entonces cuando el acusado sacó de la mochila un cuchillo tipo carnicero de 32 centímetros.

Antón corrió hacia la recepción, donde estaba la dueña del local, quien intentó interponerse y pedirle que frenara. Las dos terminaron heridas en el suelo mientras el ataque no cesaba. “Villarreal les decía a todos que se alejaran o que las mataría a las dos”, detalló Martínez ante el tribunal, mientras los testigos presentes le pedían que no siguiera lastimando a las damnificadas.

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La situación se detuvo cuando la policía —alertada por quienes observaban la escena— llegó al lugar y le disparó a Villarreal en un muslo, en el instante en que apuntaba el cuchillo contra las víctimas. “No consumó la muerte por los particulares que se acercaron y por la intervención policial”, precisó el auxiliar fiscal, quien además señaló que en la mochila se halló el segundo cuchillo.

Sofía Bovino, la otra víctima y profesora de la escuela de danza

Como consecuencia del ataque, Antón sufrió heridas en la mano derecha, el antebrazo izquierdo, el cuero cabelludo y la cara. La segunda víctima, Sofía Bovino —la dueña del local—, fue agredida en la mano y el antebrazo. Ambas tardaron meses en reintegrarse a sus actividades y atravesaron diversas consecuencias psicológicas. “Fue algo movilizante, no solo para mí sino para toda la comunidad de la danza. Jamás había pasado algo así en el ámbito”, expresó Antón ante los jueces.

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En el alegato, Amelotti subrayó que la conducta de Villarreal fue planificada en cada detalle. “Eligió una víctima, un lugar y un momento. Preparó el hecho, llevó las armas desde Berisso, esperó a que llegara la profesora”, describió. También señaló que el acusado dirigió la agresión hacia el rostro, la cabeza y zonas próximas al cuello de Antón, con capacidad de producir heridas mortales.

Para los representantes del MPF, Villarreal debe ser condenado por tentativa de homicidio agravado por violencia de género en el caso de Antón —por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando ese contexto— y por tentativa de homicidio simple respecto de Bovino, a quien la fiscalía consideró tratada como “un obstáculo” en el plan del acusado. “El límite que le fijó Antón fue leído como una ofensa que debía pagar. Ejerció violencia para castigarla porque no actuó como esperaba”, afirmó Martínez al fundamentar el agravante.

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El Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos bajo las figuras de tentativa de homicidio agravado por violencia de género y tentativa de homicidio simple (Captura de video de Policía de la Ciudad/Fiscales.gob)

Uno de los ejes centrales del debate fue la discusión sobre la imputabilidad del acusado. El Cuerpo Médico Forense (CMF) elaboró un informe en el que concluyó que era verosímil que Villarreal no hubiera tenido “la autonomía suficiente para comprender y dirigir su conducta al momento de los hechos”. Amelotti cuestionó ese trabajo de forma minuciosa y lo contrastó con los informes del Hospital Tornú —adonde fue derivado el agresor tras el ataque— y con los del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El fiscal señaló que los tres informes en los que el CMF apoyó su conclusión contienen “diagnósticos presuntivos” y que en el juicio quedó demostrado, a través del testimonio de los propios profesionales, que sus conclusiones debían ser profundizadas. “El acusado padece una patología pero no es la que el CMF notificó y tampoco elimina sus capacidades de culpabilidad”, afirmó. Y fue más lejos: “No hay nada delirante ni psicótico en su conducta”, sentenció.

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Los informes del PRISMA, en sentido contrario al del CMF, registraron que Villarreal pudo comprender la criminalidad de sus actos y conducir su comportamiento.

“Una persona con trastorno de la personalidad es imputable”, sintetizó el fiscal, para quien todo el despliegue previo al ataque y lo sucedido durante él demuestran que se trató de una conducta “minuciosa y planificada”.

Como atenuante, Amelotti valoró que el trastorno de personalidad con rasgos histriónicos que padece el acusado “lo hace más explosivo y menos tolerante a la frustración”, lo que incidió en la pena final solicitada. En caso de que el tribunal no hiciera lugar al pedido de condena, el fiscal requirió que se dictara una medida de seguridad para disponer la internación de Villarreal en un establecimiento adecuado.

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