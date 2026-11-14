Crimen y Justicia

Problemas de consumo y antecedentes penales: cayó el menor acusado de asesinar al repartidor en Córdoba

El sospechoso tiene 17 años y fue entregado por su padre luego de que realizaran múltiples allanamientos. La Fiscalía intenta establecer el rol de otros involucrados

Varios agentes de policía con chalecos tácticos caminan de noche por una acera junto a un hombre con las manos sujetas
Así fue el momento en el que trasladaron al menor
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Un adolescente de 17 años fue detenido el viernes como presunto autor del crimen de Mauro Quinteros, el repartidor de 40 años que fue asesinado tras intentar defender a dos adolescentes durante un robo ocurrido en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba.

Luego de una serie de allanamientos en distintos puntos de la capital provincial, el joven fue entregado por su padre, quien fue identificado como un militar retirado. El operativo incluyó procedimientos en General Savio y barrio Patricios, hasta que los investigadores ubicaron al sospechoso en Ituzaingó.

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Tras concretarse la detención, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló que había hablado con el padre del principal sospechoso mientras la Policía realizaba los procedimientos. “Me dijo que estaba con su hijo”, recordó.

En ese momento, el titular de la cartera de Seguridad indicó: “Le dije que lo teníamos plenamente identificado como el autor del hecho”. Según contó a El Doce.tv, el funcionario relató que el padre estaba quebrado y le sugirió que lo entregara sin tener miedo de lo que pudiera pasarle a su hijo.

Mataron a un repartidor en Córdoba
Mauro Quinteros recibió un disparo mortal en el pecho tras intervenir para evitar el asalto a dos menores de edad.

De la misma manera, se conoció que el presunto autor del crimen había dejado la escuela y atravesaba problemas de consumo de drogas. Previo a esto, había sido denunciado por amenazas por su pareja, aunque todavía no se precisó si esas intimidaciones estaban dirigidas contra ella o contra otra persona. Además, el joven es padre de una bebé de 10 meses.

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La detención se produjo en el marco de la investigación por el crimen del repartidor, asesinado de un disparo en el pecho cuando intervino para defender a dos chicas de 14 y 16 años a quienes intentaban robarles sus teléfonos. El ataque ocurrió en la esquina de Luis de Góngora y General Paz, en Alta Córdoba.

Según confirmaron, la víctima trabajaba con aplicaciones de reparto y se encontraba cerca de un punto donde solían esperar pedidos otros trabajadores del sector cuando escuchó los pedidos de auxilio de las adolescentes.

“Dejá esas chicas”, habría gritado el repartidor antes de que uno de los delincuentes abriera fuego. Fue un solo disparo, pero resultó suficiente para terminar con su vida, de acuerdo con el dato publicado por el diario La Voz del Interior. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, no pudieron reanimarlo y lo declararon muerto.

Mataron a un repartidor en Córdoba
El fiscal Iván Rodríguez analiza las grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del crimen.

Antes de la captura del adolescente, la Fiscalía había detenido a un hombre de 38 años y secuestrado una motocicleta que podría estar vinculada con el ataque. La principal hipótesis indicaba que ese sospechoso habría conducido el rodado durante el hecho, aunque esa línea aún debía ser confirmada.

Con la nueva detención, la investigación busca determinar la participación de cada acusado y establecer si hubo más personas involucradas. De acuerdo con las primeras informaciones, un presunto cómplice ya fue identificado y se cree que podría ser arrestado en las próximas horas.

La causa está a cargo del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, que ordenó relevar las cámaras de seguridad y avanzar con las medidas para reconstruir la secuencia del crimen. Según detallaron, las imágenes recuperadas hasta el momento no muestran directamente la escena ni el instante del ataque.

Previo a las detenciones, Verónica, pareja de Mauro desde hacía 16 años y también repartidora, expresó su dolor tras el crimen. En diálogo con El Doce.tv, contó que los trabajadores del sector suelen mantenerse comunicados ante situaciones de riesgo.

“Yo también soy delivery, pero lamentablemente ocurrió porque uno anda en la calle y estamos más expuestos a ver robos”, señaló la mujer al apuntar que la exposición en la calle forma parte de la rutina laboral. Además, remarcó que el ataque ocurrió en una zona transitada. “Todavía no caigo porque a él no lo matan en una zona peligrosa. Lo matan en pleno Alta Córdoba y por defender a dos menores. Era muy precavido y sensato”, lamentó.

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