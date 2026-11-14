Femicidio de la radióloga de Burzaco: se conoce el veredicto contra el vecino acusado de matarla el Día de la Mujer

Noelia, la mujer asesinada a puñaladas en Burzaco

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La próxima semana, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Amoroso, definirá el futuro de César Ezequiel Florentín un joven de 22 años acusado de matar a puñaladas a Noelia Torres, una radióloga de 34, el Día de la Mujer del año pasado en su departamento de la localidad bonaerense de Burzaco. Las opciones son dos: o recibe prisión perpetua, tal como pidió el fiscal, o es absuelto, la intención de su abogada defensora.

El juicio comenzó el jueves pasado y se extenderá por dos audiencias. En la primera, el fiscal del juicio Sebastián Grys, ex afirmó que el crimen quedó acreditado y sostuvo que Torres recibió al menos diez puñaladas, varias de ellas en el rostro. Además, declararon testigos que relataron cómo llegaron al departamento entre las 16.00 y las 17.00 de aquel 8 de marzo y observaron una ventana entreabierta, ubicada en un sector que comunica con la vivienda del acusado.

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La Fiscalía cree que Florentín habría ingresado a la vivienda de la víctima, ubicada cerca Adolfo Alsina y Avenida Espora, luego de saltar por un balcón lindero y la atacó mientras estaba en su habitación. Tras avisar a las autoridades, fue un bombero quien abrió la puerta del departamento de Noelía, que estaba cerrada con llave. Dentro, encontraron el cuerpo de Torres con múltiples heridas cortantes, según expuso el fiscal.

Poco después del hallazgo, Florentín fue encontrado sentado en las escaleras de su edificio y en “estado de shock”. Tenía manchas de sangre en su ropa, un corte profundo en el cuello y rasguños en el pecho y las muñecas.

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Uno de los testimonios indicó que el acusado dijo que las heridas habían sido provocadas por el gato de la víctima. También manifestó “intenciones de quitarse la vida”.

El funcionario judicial también hizo referencia a los elementos encontrado en el departamento de la radióloga. En la bacha del baño de Florentín encontraron cuchillos y cabellos, aunque los peritajes no permitieron determinar a quién pertenecía el material genético. En el patio del edificio hallaron pelos y una prenda de ropa interior femenina, sin poder establecer que fueran de Torres.

El acusado del femicidio

La fiscalía planteó que el acusado pudo haber tenido tiempo de limpiar la escena porque pasaron varias horas hasta que se encontró el cuerpo. También sostuvo que las uñas cortas de la joven podrían explicar que no hubiera rastros genéticos del agresor debajo de ellas.

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Infobae dialogó con Giuliana, la mejor amiga de Noelia y quien lleva adelante una cruzada mediática y en redes sociales para visibilizar el caso y evitar que el acusado salga libre. Según dijo, la única esperanza es lo que sostiene el fiscal, ya que la familia de la joven no tuvo un representante dentro del expediente. No hubo un querellante.

“Nosotros sostenemos que Florentín asesinó a Noelia durante la madrugada, entre las doce y las dos, y recién fue encontrado a las cinco de la tarde. Por lo tanto, pasaron más de doce horas en las que pudo haberse limpiado, haber pensado una estrategia, e incluso haber sentido la necesidad de quitarse la vida por el estado de shock en el que se encontraba”, dijo.

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Qué dijo la defensa

Celeste Vázquez es la abogada defensora del acusado. Según dijo en la audiencia, no hay pruebas que acrediten que Florentín asesinó a Torres. Por eso pidió su absolución.

Señaló que no se encontró ADN de Torres en la ropa del acusado ni en los cuchillos secuestrados.

La joven recibió más de 10 puñaladas

La defensa añadió que tampoco se encontró material genético de Florentín debajo de las uñas de la víctima. Cuestionó que no se hubiera examinado el otro balcón, que no se levantaran huellas dactilares y que no se profundizaran otras hipótesis.

Según el planteo defensivo, tampoco existen registros de cámaras de seguridad que demuestren que el acusado ingresó al edificio de Torres. La abogada rechazó, además, los agravantes reclamados por la fiscalía.

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La defensa afirmó que no hubo un móvil de violencia de género, ensañamiento ni alevosía. En caso de una condena, solicitó que el caso sea considerado como “homicidio simple”.

Durante el juicio se mencionó una pericia psiquiátrica que concluyó que Florentín comprendía la criminalidad de sus actos y que no tenía antecedentes penales. Al tomar la palabra, el acusado afirmó: “Soy inocente”.

Cuestionamiento de los allegados a Noelia

“El fiscal, que representa a la parte acusadora, pidió la pena de perpetua. Es como si fuera nuestro abogado. Presentamos todas las pruebas necesarias, pero como no se halló ADN de Noelia en la ropa de él, la abogada de él considera que no hay suficiente evidencia de culpabilidad”, aseguró Giuliana, quien destacó una serie de, a su juicio, negligencias durante la investigación.

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“Nos resulta llamativo que, por un lado, la defensa pida la absolución y, por otro, también solicite que se reduzca la condena. Pero bueno, supongo que es parte de su trabajo”, dijo.

“Pasaron muchas horas hasta que pudieron encontrar el cuerpo de Noelia y localizar a Florentín, quien para entonces pudo haberse bañado y limpiado. Se hizo mucho hincapié en la herida que tenía en el cuello: si esa herida corresponde a una mordedura humana, ¿cómo es posible que no se haya tomado una muestra de ADN para confirmar si pertenecía a Noelia? Hubo muchos elementos que se perdieron, que no se tuvieron en cuenta en el momento del análisis", criticó.

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Finalmente, pidió que la Justicia lo condene a perpetua y no quede libre. “Esta persona no puede quedar libre ni se le puede conceder la absolución después de haber matado a Noelia de la manera en que lo hizo: le propinó más de diez puñaladas, casi todas en el rostro, con un nivel de ensañamiento evidente. Además, sostiene que los numerosos rasguños y lastimaduras que tenía en el cuerpo se los ocasionó un gato”, pidió.

El expediente primero recayó en la UFI del fiscal de Lomas de Zamora Leonardo Kaszewski, quien llevó adelante las primeras tareas de investigación.Fue bajo sus órdenes que el departamento de Florentín -tras la declaración de testigos y en base alas características del hecho- fue allanado en un operativo en el que se secuestraron dos cuchillos: uno tipo carnicero y el otro, tramontina.

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Sin embargo, al ver cómo habría ocurrido todo, Kaszewski trasladó la causa a la UFI Nº12 especializada en Violencia de Género y a partir de ahí quedó bajo las órdenes del fiscal José Luis Juárez.