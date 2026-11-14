Explosión en Lanús: hay cinco heridos graves con quemaduras de hasta el 90% del cuerpo

Así se vivió la explosión en Remedios de Escalada

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La trágica explosión registrada este viernes en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó como saldo una persona muerta y 30 heridos, de distinta consideración. Según supo Infobae, en base a fuentes oficiales, hay cinco heridos que siguen graves, con quemaduras que van desde el 40% al 90% del cuerpo. Además, está pendiente el parte médico respecto a dos trabajadores que también resultaron afectados.

En total permanecen internados 13 pacientes, de los cuales 12 fueron derivados por su ART o su cobertura prepaga. Sólo uno de los heridos quedó hospitalizado en el sistema de salud público de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una persona que está en el hospital Evita de Lanús y su situación es estable.

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De los cinco heridos de mayor gravedad que sí se conoce su estado, indicaron las fuentes consultadas por este medio, dos se encuentran quemados en terapia intensiva, pero sin requerimientos de Asistencia Respiratoria Mecánica. Los otros tres están hospitalizados en el área de clínica médica, estables.

El hecho

La explosión ocurrió a las 10:52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial de gran afluencia. El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen, por lo que se evacuó el sector y acudieron bomberos voluntarios de municipios cercanos.

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El siniestro ocurrió ayer por la mañana después de que una máquina dañara un caño de distribución durante trabajos de renovación de la red de gas. El incidente obligó a evacuar una zona comercial y mantuvo activa una fuga que recién pudo ser controlada esta madrugada.

Ayer, una persona fue hallada desorientada por personal de seguridad durante un rastrillaje, mientras que el otro aviso por una supuesta desaparición correspondió a una falsa alarma familiar. De este modo, ya no hay personas desaparecidas.

En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, quien deberá determinar las circunstancias de la explosión y las eventuales responsabilidades penales.

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La máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañó la cañería a las 9:44, mientras realizaba tareas de renovación de redes.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad informó que sigue la evolución de la emergencia en contacto permanente con MetroGAS. El organismo anticipó que realizará las auditorías siniestrales correspondientes y pondrá sus resultados a disposición de la Justicia.

Las llamas del incendio que se produjo luego de la explosión

El día después

La Municipalidad de Lanús informó este sábado que durante la madrugada la empresa MetroGAS logró cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos extinguió por completo el incendio.

El suministro de fluido fue cortado a las 2:10 de la madrugada. Desde la empresa señalaron que se trató de un trabajo complejo que demandó muchas horas debido a que hubo que prensar el caño en varios puntos de la red de distribución.

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“Distintos equipos de emergencias de MetroGAS tuvieron que cavar pozos en los extremos del caño de media presión que había sido dañado por una máquina tuneladora que realizaba obras de renovación de redes en ese partido del sur del conurbano, y recién cuando estuvieron las condiciones de seguridad apropiadas, pudo ser obturado y eliminada la fuga en su totalidad”, explicaron en un comunicado.

A partir de ello, los Bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento del lugar, que ayer dejó impactantes videos e imágenes. Posteriormente, ingresó personal de la Policía Ecológica para realizar un relevamiento de los riesgos existentes, procedimiento que ya culminó.

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En cuanto a la persona fallecida, se informó que el cuerpo fue hallado junto a la camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que se encontraba trabajando en el lugar. Hasta el momento,no se ha logrado establecer su identidad. Además se utilizan canes especializados a fin de determinar la posible existencia de otros restos humanos.

Desde Fiscalía además agregaron que en estos momentos se están dando inicio a las pericias correspondientes en el lugar y que la causa de la explosión es materia de investigación.