Crimen y Justicia

Ataque en Santiago del Estero: se quiso colgar de la luz, un vecino lo increpó y fue apedreado y acuchillado

Un hombre de 32 años sufrió heridas de arma blanca luego de señalar a un adolescente que quería realizar una conexión clandestina del suministro eléctrico. La víctima recibió 27 puntos de sutura

Edificio moderno con paneles grises, ventanales oscuros, farolas, vereda pavimentada y un cartel con el nombre Centro Integral de Salud
El Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo donde fueron atendidos la víctima y el agresor
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Un hombre de 32 años fue herido con un arma blanca y piedras durante una discusión con un vecino y sus familiares en Las Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.

Los primeros minutos de hoy comenzaron de forma violenta en la esquina de Constitución y Vicente Peñaloza, en el barrio Villa Balnearia, cuando la víctima vio a un adolescente de 17 años realizar una conexión eléctrica irregular hacia su domicilio.

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Tras el reclamo, familiares del adolescente arrojaron piedras contra el hombre hasta que el joven se bajó del poste, sacó un cuchillo y le provocó dos cortes en el antebrazo a Tapia, según informó Diario Panorama.

El cruce de Peñaloza y Constitución, donde anoche se produjo el ataque en el barrio Villa Balnearia en Termas de Río Hondo
El cruce de Peñaloza y Constitución, donde anoche se produjo el ataque en el barrio Villa Balnearia en Termas de Río Hondo (Google Maps)

La víctima recibió atención en el Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo por lesiones en el brazo y el antebrazo izquierdo. Los médicos le realizaron 17 puntos de sutura: ocho en el antebrazo, siete en el codo y dos en el dedo anular. Luego, fue dado de alta.

La Policía de Santiago del Estero identificó al agresor, conocido en la zona como “Cuyuyo”, quien también sufrió heridas superficiales y también recibió curaciones en el CIS producto del altercado vecinal.

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Personal de Criminalística tomó fotografías y secuestró un cuchillo mientras que la fiscal Dahiana Pérez Vicens dispuso que se recibiera la denuncia de Tapia cuando estuviera en condiciones, además de las pericias y la elaboración de un croquis del lugar.

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