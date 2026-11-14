Crimen y Justicia

Cayó en Perú uno de los sospechosos buscados por el triple crimen narco de Florencio Varela

Abel Josuel Taya Humpire fue detenido en Lima tras un trabajo coordinado entre la Policía peruana, Interpol y la Policía Federal Argentina. Tenía pedido de captura desde septiembre pasado

El momento de la captura de uno de los sospechosos buscados por el triple crimen de Florencio Varela

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Abel Josuel Taya Humpire, uno de los acusados por el triple crimen narco de Florencio Varela, fue detenido este sábado en Lima, Perú. El ciudadano peruano, de 32 años, fue localizado en el distrito de Santa Anita, donde efectivos de la Policía peruana concretaron su captura tras un intercambio de información con la Policía Federal Argentina (PFA) por medio de Interpol, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

La captura de Taya Humpire había sido ordenada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, en el marco de la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cometidos en septiembre de 2025 en un domicilio de Villa Vatteone.

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Durante la detención, registrada en un video, los agentes le informaron que era requerido por la Justicia argentina a través de Interpol y que sería trasladado a la sede del organismo en Lima. Ante la cámara, el hombre se identificó con su nombre completo. Luego, uno de los efectivos le pidió que mostrara uno de sus brazos, donde se observa un tatuaje con la inscripción “Angelito”.

El arresto se produjo luego de un trabajo conjunto entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, a través de la Oficina Central Nacional Buenos Aires de Interpol, y sus pares peruanos. Ante la sospecha de que el prófugo podía estar en Perú, la fuerza argentina compartió antecedentes del expediente mediante la plataforma INSIGHT de Interpol. Con esa información, los investigadores peruanos pudieron ubicarlo en Santa Anita.

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Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las víctimas del caso
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las víctimas del caso

Para el juzgado, Taya Humpire habría intervenido junto a otros integrantes de la organización, con roles repartidos, en los hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025. En una declaración incorporada al expediente, Celeste Magalí González Guerrero, una de las primeras detenida en la causa, lo había identificado como el supuesto custodio de Luis Alan Valverde Rodríguez, alias “Papá”.

Justamente Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, había sido el último arrestado del caso: lo atraparon el 12 de octubre pasado en Lima. La Justicia lo considera como uno de los presuntos jefes de la estructura narco investigada por el triple crimen. Por eso, el juez Rodríguez había pedido su captura el 21 de septiembre de 2026 junto a la de Taya Humpire y un tercer sospechoso de integrar el llamado Clan Valverde, Kevin Manuel Valverde Urtecho, alias “Rulos”, quien sigue prófugo.

En el expediente a los tres se los apunta como quienes se encargaban de “la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias”.

Luis Alan Valverde Rodríguez tras su detención a mediados de octubre
Luis Alan Valverde Rodríguez tras su detención a mediados de octubre

La detención se produjo en medio de la polémica por la filtración de un video que muestra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, de 15 años, antes de su asesinato. Ese video fue hallado dentro del celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, de 35 años, peruano, alias “Roger”, detenido recientemente por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La filmación derivó en un nuevo secreto de sumario y en una investigación separada para determinar cómo el material salió del expediente judicial.

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